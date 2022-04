La parola pedante non è così utilizzata ma riassume bene un comportamento invece piuttosto diffuso, che viene portato avanti solitamente da personalità che in modo piuttosto inconsapevole sono noiosi, petulanti e a tratti anche saccenti. Questo connubio di caratteristiche, tutt’altro definibili positive sono come detto non così rare, anzi sembrano essere appannaggio di una considerevole quantità di persone. E’ abbastanza probabile che tutti noi conosciamo o abbiamo conosciuto qualcuno definibile pedante. Lo zodiaco può aiutarci a definirli con maggior precisione? Sicuramente si! Ecco i segni più pedanti e petulanti dello zodiaco.

I segni più “pedanti” dello zodiaco: attenti a loro!

Scorpione

Non è uno sbruffone, ma quando è convinto di saperne più degli altri, scoglie la lingua ed inizia con dei veri e propri sproloqui diffusi che hanno come obiettivo non tanto “far vedere di saperne più degli altri” quanto tentare di avere spunti di riflessione. Tuttavia è difficile seguirlo a lungo perchè difficilmente è dotato di una parlantina realmente gradevole.

Bilancia

Un altro segno che “non lo fa apposta” ma non è un grande comunicatore. Riesce purtroppo a rendere noioso e poco interessante qualsiasi concetto a causa di una ben nota flemma durante i dialoghi. Insomma, anche se ha buone idee, non sa come “venderle” in modo intrigante ed interessante.

Vergine

Precisi, maniacali ma anche eccessivamente insistenti e ripetitivi nei loro concetti. I Vergine ottengono favori grazie allo “sfinimento” che causano negli altri, caratteristica che per loro non è negativa ma che inevitabilmente si ripercuote sui rapporti sociali. Pochi riescono a seguirli senza stancarsi.