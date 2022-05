La furbizia è indiscutbilmente “sintomo” di profonda intelligenza e capacità di adattare il proprio pensiero anche alle situazioni più complesse e disparate. Il mondo femminile non fa segreto di essere letteralmente pieno di personalità spesso definibili addirittura più furbe e sagaci anche del contesto maschile: del resto la tenacia che spesso le donne evidenziano anche in contesti a loro avversi spesso va di “pari passo” proprio con la sagacia e con la furbizia. Quali sono le donne più astute dello zodiaco? Ne abbiamo scelte 3, eccole.

Le donne più astute dello zodiaco! Ecco le prime 3

Gemelli

Calcolatrice, difficile da comprendere, e con tantissimi pensieri per la testa: la Gemelli è un vero “fiume in piena” per quanto riguarda le intuizioni e la capacità di adattarsi ad ogni contesto che alcuni uomini in particolare sembrano essere quasi spaventati. Questo tratto caratteriale non deve farla sembrare come eccessivamente fredda, ma è indubbio che risulti assolutamente efficace dal punto di vista produttivo.

Capricorno

Anche quando si svagano, il cervello della Capricorno è sempre attivo, ecco perchè questa forma di allenamento continuo anche in condizioni di calma permette loro di farle scegliere in maniera arguta, furba e anche accorta. Sono molto pazienti e ricettive, perciò è difficile “sorprendere” dal punto di vista mentale una Capricorno.

Scorpione

Probabilmente quella più astuta almeno in apparenza perchè sostanzialmente “vive” non solo per sfidare se stessa ma anche gli altri. La Scorpione è una personalità forte, decisa ma all’occorrenza anche capace di sviluppare grande sensibilità. Non è un caso che come ragionamenti riesca ad anticipare quasi tutti, semplicemente per logica.