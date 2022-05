Una personalità equilibrata, come abbiamo già esaminato in modo “generico” è quella che in modo tendenzialmente maturo, riesce ad adattarsi ai contesti senza per questo parteggiare per uno in particolare in modo troppo definito, riuscendo a mantenere una sorta di controllo in fase di giudizio. Anche le donne possono essere molto equilibrate, in modo molto spesso superiore o comunque più evidenti rispetto al contesto maschile. Lo zodiaco ci aiuta a comprendere quali sono le donne che manifestano più frequentemente e facilmente questo tratto. Nella maggior parte dei casi di loro ci si può fidare.

Quali sono le donne più equilibrate dello zodiaco?

Gemelli

Non è “nata” equilibrata, ma nella maggior parte dei casi lo diventa a fronte di un continuo “esercizio” mentale. Questo perchè di base la Gemelli è un fiume di idee ma a volte lo mette in evidenza in modo eccessivamente trasparente. Quasi senza volerlo si “auto impone” un equilibrio così radicato da sembrare naturale al 100 %.

Bilancia

Molto più “autentiche” le Bilancia che rappresentano l’equilibrio esattamente come lascia pensare il segno che le contraddistingue. Non vedrete quasi mai una donna di questo tipo portare avanti un ragionamento o un’azione troppo estrema senza aver valutato mille dettagli. Molto giudiziosa.

Toro

La donna Toro rappresenta un po’ un “mix” dei precedenti segni. Un po’ controllata ed un po’ naturalmente equilibrata, la donna Toro vede il proprio giudizio fortememente influenzabile da fattori esterni. Nella maggior parte dei casi tuttavia predomina la ragione anche se non è sempre coerente con se stessa al 100 %.