La stabilità mentale è solitamente associata ad una personalità calma, e in “controllo”, ossia chi riesce a mantenere sempre una dose di “limite” alle proprie reazioni emotive. Solitamente ciò riesce alla maggior parte degli adulti, ed è influenzata anche dal tipo di educazione e da vari fattori. Tra questi, spicca anche la preparazione caratteriale, ma esistono alcune personalità che indifferentemente dal contesto, sono instabili, più della media: improvvisi scatti emotivi, parole pronunciate senza pensare, e altre particolarità che in alcuni casi sono così “ingombranti” che pregiudicano parzialmente i rapporti umani. Anche gli uomini rientrano ovviamente nella categoria: ecco quali sono quelli più instabili.

Gli uomini più “instabili” dello zodiaco: li conosci?

Gemelli

Non sorprende che Gemelli non riesca anche volontariamente a tenere “buono” il proprio umore. L’uomo Gemelli ha tantissimi pensieri per la testa, ed essendo un disordinato di natura, fa fatica a “mettere insieme” i pensieri in modo ordinato. In quasi tutti i casi ciò scaturisce qualche “scatto”, sopratutto d’ira, ma anche di gioia e spensieratezza, solitamente di durata breve.

Scorpione

Strano trovarlo in lista? Non dovrebbe: l’uomo Scorpione è estremamente calmo e rilassante in condizioni tranquille ma “scatta” con una certa regolarità e palesa la propria emotività anche se sta zitto. In questi casi è opportuno allontanarsi, perchè diventa impossibile da gestire.

Toro

L’uomo Toro riesce in quasi tutti casi a “tenere buona” la propria indole anche se ciò significa “mettere da parte” un po’ della propria personalità. Ogni tanto però deve essere se stesso, anche se ciò significa qualche “reazione non propriamente” composta.