Esistono infiniti modi per dimostrare il proprio affetto e la propria “vicinanza” a qualcuno, solitamente quelli più evidenti sono rappresentati dalle effusioni, ma anche da continui gesti che manifestano l’attenzione verso il proprio partner. Alcune personalità infatti sono decisamente più “appiccicose” di altre, e in quanto tali, sono decisamente meritevoli di attenzione. In questo caso affrontiamo il contesto femminile, non così “dominato” da atteggiamenti appiccicosi come qualcuno potrebbe pensare. I segni zodiacali femminili infatti che rientrano in questa descrizione sono solo alcuni, e riassumibili in segni precisi: ecco le donne più appiccicose secondo lo zodiaco.

Le donne più “appiccicose” dello zodiaco, ecco quali sono

Cancro

La donna Cancro è molto dolce e passionale ma oltre a richiedere costantemente attenzioni, è anche solita essere molto attaccata al partner. Non è la più gelosa, ma rappresenta al meglio questo tratto: regali, messaggi continui, e richieste di attenzione rappresentano la quotidianità quando è fidanzata/sposata.

Scorpione

Rientrano nella categoria anche le Scorpione anche se non amano le scenate e sanno bene quanto possono essere fastidiose se esagerano. A modo loro sanno far capire eccome la necessità di “star vicino” al partner, anche non fisicamente. Appiccicose ma gestibili, nella maggior parte dei casi.

Pesci

Segno estremamente selettivo in amore, ma quando trova qualcuno di realmente compatibile oltre ad essere estremamente gelose (anche un po’ possessive) hanno la necessità quasi fisiologica di manifestare in tutti i modi il proprio affetto e il proprio supporto. Fa parte della natura delle Pesci, che a tratti “vive” per essere apprezzata e per fare lo stesso verso il partner.