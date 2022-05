Lo spirito competitivo è quello che ci spinge a dare il meglio e migliorare le nostre qualità fisiche e mentali. In teoria la competitività “traspare” in maniera particolare in contesti specifici, come sul lavoro ma anche nello sport e nel gioco. Solitamente la maggior parte di noi riesce a delimitare quali sono i tratti di uno spirito competitivo, ma esistono alcune persone che sostanzialmente sono nate per primeggiare, e ciò lo si nota sopratutto quando queste personalità, in questo caso maschili, conferiscono un “peso” a contesti al contrario molto “leggeri”. Ecco gli uomini più competitivi dello zodiaco.

Ecco gli uomini più competitivi di tutti: lo dice lo zodiaco

Leone

E’ un ottimo perdente ma anche un eccellente vincente: non fa mai pesare troppo i propri successi ma è naturalmente stimolato e “spinto” dare il meglio, anche in un gioco, oppure in un contesto dove non c’è niente di importante in ballo.

Capricorno

L’uomo Capricorno è molto competitivo, in particolar modo quando subentra un contesto legato al denaro. Non è particolarmente venale o “tirchio”, ma considera l’aspetto economico come assolutamente fondamentale. A volte gli uomini Capricorno fanno di tutto per la soddifazione di ottenere un premio in denaro, o un trofeo.

Ariete

Ariete invece è comptitivo senza eventuali “bonus” ed incentivi. Questa profilo maschile infatti è competitivo perchè vuole costantemente primeggiare, si tratta della personalità che concorre non peer il gusto di partecipare ma per vincere, e anche un “secondo posto” è percepito come un fallimento in piena regola. Mai provare a sfidare un Ariete senza avere le capacità di poterlo fare.