I valori normali di un adulto sono compresi tra 115 e 120 mmHg per la massima e tra 75 e 80 mmHg per la minima. La pressione alta è tra i principali fatti di rischio per lo sviluppo di malattie molto pericolose per la nostra salute. Se non curata, può portare anche alla morte. Di pressione alta, sono molti a soffrirne è questo numero va sempre più aumentando.

Per cercare di evitare danni e riportare la pressione ai livelli normali (che abbiamo citato prima) si deve seguire un’alimentazione sana e corretta. Andiamo a vedere quali sono le bibite che devono essere evitate e che portano all’aumento della pressione.

Se soffri di pressione alta, dovresti dire addio a queste bibite

Tra queste bevande, sicuramente troviamo il caffè. Il caffè è tra le bevande più consumate al mondo ed è difficile farne a meno. All’interno di quest’ultimo, troviamo la caffeina, che in quantità eccessive fa male e fa aumentare la pressione.

Ovviamente, non ci si deve rinunciare del tutto, basta solo berne in quantità limitata, cioè da una a massimo tre tazzine al giorno. Lo stesso discorso, vale per tutte le bevande che contengono caffeina.



Altre bevande da evitare, sono sicuramente quelle alcoliche, sempre in grandi quantità. Specifico ‘grandi quantità’, perché è stato provato che piccole quantità di alcol possono aiutare a proteggere dai problemi al cuore. Ma questo non deve ingannarci, perché andando a consumare grandi quantità di alcol, si vanno ad aumentare i livelli di trigliceridi nel sangue, che portano a ipertensione e problemi cardiovascolari.

Le quantità che non devono essere superate sono i 20 grammi di alcol, che sono circa 200 ml di vino, 400 ml di birra e 50 ml di superalcolico.

Si è esaminato che la pressione arteriosa comincia a diminuire e scendere già dopo alcuni giorni dalla riduzione dell’assunzione di alcol e alcolici.

Vanno evitate anche le bevande industriali estremamente zuccherate. Alcune di queste, come la Coca-Cola o il thè, contengono anche caffeina. Quindi zucchero e caffeina, sono uno dei nemici più temuti dall’ipertensione.

Queste bevande come già detto, in generale fanno male, ma sempre in quantità altre. Un bicchiere ogni tanto, non causa nessun effetto collaterale.