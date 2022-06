Il “capriccio” è solitamente inteso come un atteggiamento immaturo e irrazionale, che può essere causato da una volontà specifica, magari anche giustificabile ma espressa in modo non esattamente “giusto”. Spesso associati ai più piccoli, in quanto non ancora dotati dei cosiddetti “filtri sociali”, in realtà i capricci sono palesati anche dai “grandi” e possono essere anche opportunamente mascherati da altri atteggiamenti. Secondo lo zodiaco sono i seguenti i segni zodiacali corrispondenti a questa forma di volontà immatura: ecco i 3 segni tipicamente capricciosi “spulciando” tra i 12 dello zodiaco.

I segni più capricciosi di tutti! Cosa dice lo zodiaco?

Ariete

Non è un “viziato” di base, anzi, ma costantemente da questa sensazione. Questo perchè Ariete è profondamente orgoglioso e non ama essere contraddetto in alcun tipo di occasione. Questo dimostra una percezione elevata della propria figura ma talvolta lo fa sembrare una sorta di bambino che “punta i piedi”.

Leone

Immaturo anche da adulto, è l’eterno Peter Pan che non vuole crescere. Leone comprende perfettamente ogni dinamica “matura” ed ha un senso logico sviluppato. Ma è più forte di lui: deve lamentarsi anche del superfluo e lo fa in modo proprio infantile, nella maniera più evidente e “fastidiosa” possibile e riconoscibile.

Sagittario

Nessuno deve dire cosa deve fare al Sagittario: vive secondo le sue regole e non è un profilo che si “tiene le parole” per se. Ecco perchè al netto di un certo grado di maturità che palesa nelle situazioni più serie, è nella vita di tutti i giorni che si fa carico di alcuni atteggiamenti inutilmente capricciosi.