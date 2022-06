Il cinismo rappresenta una qualsiasi predisposizione a non “badare” all’aspetto legato ai sentimenti, risultando quindi tendenzialmente molto distaccato e legato all’antipatia, e contrapposto all’empatia. Non per forza un cinico è “freddo”, in quanto non è la percezione a mancargli quanto piuttosto una naturale tendenza a “separare” le proprie emozioni da ciò che sta pensando e facendo. Se questo rappresenta un vantaggio in alcuni contesti, in quelli sociali o almeno nella maggior parte, è uno scoglio importante. Quali sono, secondo lo zodiaco, i segni più cinici in assoluto?

Ecco i segni zodiacali più cinici di tutti! Li conosci?

Scorpione

E’ una persona molto sensibile ma ciò non toglie che si anche uno dei più cinici e all’occorrenza tra i più distaccati in assoluto. Questo perchè l’arma del cinismo pur facendo parte del proprio corredo caratteriale, viene utilizzata come uno strumento “strategico”. Sopratutto quando non desidera esporsi, ma anche quando considera un rapporto arrivato alla conclusione.

Sagittario

Alla mano, con “regole tutte sue”, spesso anche simpatici ma spesso hanno una tendenza ad apparire completamente cinici e realmente non in grado di comprendere i problemi emotivi, anche quelli che in un certo senso possono “riguardare loro”. Non si considerano cinici, ma lo sono eccome.

Vergine

Anche Vergine considera “se stesso” come assolutamente “normale”: la capacità di dividere in maniera netta la percezione analitica e quella emotiva è l’unico modo accettabile per sopravvivere, per chi è nato sotto questa costellazione. Questo però viene percepito solitamente in modo divisivo tra chi apprezza molto questo modus operandi e chi al contrario lo considera manipolatore e “freddo”.