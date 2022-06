Nido di piccione nel balcone: come riconoscerlo ed evitarlo

Il piccione è un volatile molto fastidioso e pericoloso. Non sono di solito animali aggressivi, ma sono portatori di agenti patogeni, cioè possono portare a innumerevoli malattie tra cui la clamidia, la candida, la salmonella, il criptococco e molte altre ancora.

Molto spesso si tende a dare da mangiare a questi animali e già da questo può essere trasmesse le malattie, soprattutto per via aerea, diffusi per mezzo di impianti di ventilazione, deiezioni e quant’altro che possono contaminare l’ambiente che ci circonda. Inoltre, il piccione ha addosso zecche, pulci, cimici e acari. Tutti questi motivi, inducono a stare lontano da loro.

Un altro problema del piccione è che deteriora le superfici con le quali hanno contatto. Ad esempio, rovina i monumenti urbani, ma anche le carrozzerie delle auto e le superfici degli edifici e dei monumenti.

Ovviamente può rovinare anche balconi o terrazzi, quindi è meglio cercare di tenerli lontani. Vediamo quindi come tenere i piccioni lontani.

Nido di piccioni nel balcone: come riconoscerlo ed evitarlo

Se i piccioni hanno nidificato sul vostro balcone, è un vero problema e sarà molto difficile mandarli via, dato che sono molto abitudinari.

Tra i metodi per far andare via i piccioni, ci sono gli ultrasuoni. Questo è un metodo molto efficace, ma bisogna utilizzarlo con altri sistemi di dissuasione. In commercio, ci sono molti apparecchi che emettono ultrasuoni.

Si possono mettere anche luci e nastri, basterà sistemarli in modo tale da dare fastidio a questi uccelli. Con i nastri si creano dei giochi di luce che li infastidiscono.

Anche le barriere sono efficaci, anche se però sono difficili da mettere. Queste barriere, non hanno del male agli animali, ma li tengono solo lontani.

Anche i gatti, possono tenere lontani questi piccioni. Ma anche i cani, anche se sono poco sicuri per loro i balconi.

Si possono mettere anche degli uccelli finti. Un metodo economico e che non fa del male ai volatili. Ad esempio in commercio, si trovano degli uccelli, simili al gufo, che hanno delle funzioni meccaniche, che simulano il movimento. Quindi i piccioni, avendo paura se ne andranno.

Con questi piccoli metodi, si potrà avere un balcone bello e pulito, senza preoccuparsi dei piccioni.