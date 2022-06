Tra la spavalderia e l’incoscienza non vi è una linea così sottile: un conto è apparire coraggiosi, un altro è evidenziare un totale o quasi sprezzo del pericolo, risultando quindi incoscienti. E’ un tratto che identifica proprio la non curanza nell’agire e nel pensare, che solitamente è legata ad altre forme caratteriali, come può essere l’effettivo sprezzo del pericolo oppure una certa immaturità ma anche l’estrema impulsività. Anche lo zodiaco identifica alcuni segni zodiacali tra quelli che compongono l’oroscopo come i più incoscienti. Quali sono?

I segni più incoscienti dello zodiaco. Sai quali sono?

Sagittario

E’ il segno “pazzo” perchè imprevedibile anche se non è assolutamente un avventato. Calcola preventivamente ogni forma di rischio anche se risulta essere eccessivamente ottimista in tal senso, ed ecco perchè appare assolutamente incontrollabile quando sente il bisogno di agire. Solo molto dopo pensa alle eventuali conseguenze.

Ariete

Testardo e assolutamente dotato di un quasi preoccupante spresso del pericolo anche per “risultare” coraggioso, Ariete è effettivamente uno spavaldo vero e proprio che sembra cercare le fonti di pericolo. Se questo lo porta ad essere considerato un coraggioso ma “folle”, Ariete è genuinamente così, visto che rappresenta il modo principale di affrontare la vita.

Leone

E’ un egocentrico fatto e finito e anche se non è il più coraggioso, per dimostrarlo si getta a capofitto in qualsiasi impresa anche non così rischiosa o pericolosa ma con un atteggiamento che definire incosciente è dir poco. Anche se sono considerabili più “costruiti”, Leone comprende molto presto quanto conta “l’impressione che da agli altri con questo modus operandi”.