L’INPS è una delle enti più importanti in Italia. Proprio per questo è vittima di molte truffe fatte a loro nome. C’è da dire però che loro non. Hanno nessuna colpa e oltre che avvisare non possono fare granché.

L’INPS è l’ente che si occupa principalmente del lavoro, ma anche dei bonus e delle agevolazioni, quindi è a stretto contatto con i cittadini. Con la digitalizzazione, ora si fa tutto online, mentre prima era tutto più complicato e si perdeva un sacco di tempo dato che ci si doveva recare li e fare delle file lunghissime. Facendo le domande online, si risparmia ovviamente tempo, ma le truffe online sono aumentate, dato che molte persone non si rendono conto di email o sms veri, rispetto a quelli falsi e proprio per questo motivo nascono le truffe online.

INPS, allerta truffa: non aprite questa mail. “Attenzione”

Le truffe online sono sempre più diffuse e sono molte le persone che cadono in questi trucchetti per rubare soldi. Come già detto, ovviamente l’INPS non c’entra niente. Molte volte ha invitato gli utenti a stare attenti a queste cose. Le truffe moderne sono i phishing, cioè una comunicazione, ovviamente fasulla, che arriva per email o per sms. Queste email contengono un link dove si inseriscono i propri dati e che vengono poi rubati.

Un esempio di queste truffe, sono le email che avvisano gli utenti che ci sono dei problemi con la pensione o con l’account. Poi viene allegato il link che riporta alla pagina ‘ufficiale’ dell’INPS e per risolvere il problema si richiedere di inserire i propri dati sensibili. Questo non va mai fatto, perché si vanno a rubare i dati e quindi a rubare i soldi.

L’Inps inoltre, informa che le email ufficiali non contengono nessun link, quindi per qualsiasi informazione bisogna andare nella propria area personale da soli.