Del Canone Rai, se ne è sempre parlato parecchio, soprattutto perché continua ad essere discorso dallo Stato. Questo Canone è una vera e propria tassa, che viene addebitata direttamente nella bolletta della luce.

Vengono addebitati 9 euro mensili, da gennaio ad ottobre, sulla bolletta della luce. In alternativa, chi riceve la bolletta ogni due mesi, vengo addebitati 18 euro ogni due mesi. Quindi l’importo totale è di 90 euro.

Per non pagare questo canone si deve inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, cioè si dichiara che nessuno della famiglia non ha una televisione.

Canone Rai, cosa succede a chi non paga? “Non ci crederai”

Il Canone Rai, come abbiamo già detto, è una vera e propria tassa. Chi non paga è considerato un evasore di tasse, ovviamente stiamo parlando di persone “normali” e non degli esentati.

L’Agenzia delle Entrate, può in qualsiasi momento, venire a controllare se in casa ci sia o meno una televisione, così da emettere le dovute sanzioni se il cittadino non sia in regola.

La sanzione, se non si paga il Canone, può essere anche fino a 6 volte l’importo del canone stesso, cioè può essere 6 volte di più di 90 euro, cioè 540 euro.

Anche nel caso in cui si dichiara il falso, per non pagare la tassa ci sono delle multe. Si applicano gli art. 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000, ai sensi dei quali chiunque faccia una dichiarazione non vera, forma atti falsi o ne fa uso, viene punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e inoltre, non ha più diritto all’esenzione. Questo significa che non pagare il Canine Rai, è uguale a non pagare qualsiasi altra tasse e si verrà puniti in ogni caso.

Un’ultima cosa da dire, è che dall’anno prossimo, il Canone non si pagherà più con le bollette. Lo Stato però ancora non ha deciso come è quando farlo pagare. Ma in ogni caso, per adesso non è cambiato niente, l’importo totale è sempre lo stesso ( di 90 euro) e viene erogato mensilmente sulla bolletta della luce.