I rapporti umani, così come gli standard di “attrazione” e bellezza (non sono estetica) sono indubbiamente sempre più influenzati da numerosi fattori sociali. Non esiste infatti qualcosa che ci “attrae tutti” allo stesso modo in una persona, in quanto i fattori in gioco sono realmente tantissimi ed estremamente numerosi. Oltre alle caratteristiche estetiche, entrano in gioco numerose altre cose che ci fanno preferire un tipo di personalità piuttosto che un altro. Quali sono i segni zodiacali noti per essere i più attraenti in assoluto?

Ecco i 3 segni più attraenti dello zodiaco. Li conosci?

Acquario

Acquario è fiero della propria personalità ma è anche dotato di una profonda vena autoironica: questo li rende assolutamente facili da empatizzare e decisamentee convincenti da seguire durante una conversazione. Sono molto alla mano, e non sembrano avere troppi “grilli per la testa”. Anche il look traduda genuinità allo stato puro.

Scorpione

Misterioso ma non troppo, Scorpione è un profilo polivalente ed equilibrato che ha un’idea precisa su tutto senza per questo apparire come un “saccente” o un “tuttologo”. Non è così egocentrico ed accentrativo come potrebbe sembrare, anzi, ama condividere le proprie opinioni. Il fascino deriva sopratutto dalla capacità interpretativa di ogni situazionee. Difficilmente si vede uno Scorpione che non si adatta alle situazioni.

Sagittario

A proposito di segni genuini, Sagittario merita sicuramente la “palma” come personalità più vera, nel bene e nel male. Siamo sempre più orientati a non tradire le proprie idee e la propria mentalità pur mettendola costantemente in discussione. Sagittario piace per questo, è uno difficile da cambiare.