Vedere ingiallire le foglie delle proprie amate piante non è molto gratificante, soprattutto dopo averci dedicato tanto tempo e cura. Vi sono foglie gialle di diverso tipo. Tale tendenza a ingiallire può infatti prendere l’intera foglia oppure soltanto i suoi bordi.

Questo può essere del tutto normale in autunno non lo è però durante il periodo vegetativo o di fioritura. L’insufficienza di azoto può essere una delle cause. L’azoto è infatti sostanziale per far crescere la pianta sana e in forze, e se questo viene a mancare le foglie diventano fragili e gialle in breve tempo e anche la fioritura può soffrirne.

Mettere in sesto foglie gialle e appassite? Si può, ecco come fare: la guida

Questo fenomeno si mostra specialmente nelle piante ornamentali, ad esempio nelle cycas o nei gerani. Tra le piante da frutto, invece, quella dei pomodori è la più ferita. Se il problema è questo basterò aggiungere del concime ricco di azoto e risolverete questa sgradevole condizione. Fai però attenzione a gettare il concime su un terreno asciutto, perché un terreno inumidito può marcire le foglie.

Un’altra causa di tale manifestazione può essere la carenza di ferro, fondamentale per la generazione della clorofilla. Dunque, anche in questo caso la foglia da verde può divenire gialla, ma anche bianca o arancione. Anche in questo caso basterà aggiungere del concime che contiene l’elemento perduto, in questo caso il ferro. In questo modo curerete la vostra pianta. Anche l’acqua è essenziale, ma deve essere impiegata nelle giuste misure.

Annaffiare eccessivamente o troppo poco la vostra pianta può difatti determinare questo spiacevole inconveniente. Una quantità di acqua sproporzionata può rendere il terreno troppo umido, che di conseguenza può far spossare le radici. In questo modo viene a scarseggiare l’apporto nutrizionale di cui la vostra pianta ha bisogno e l’effetto più istantaneo è l’ingiallimento delle sue foglie. Ma oltre alla quantità è bene prestare attenzione anche all’acqua da prediligere. Ad esempio quella del rubinetto acidifica il pH del terreno perché è esageratamente calcarea, dunque non va bene.

Quindi se seguirete i nostri consigli e quindi di conseguenze i nostri accorgimenti, vedrete come potrete far tornare a vita le vostre care e amate piantine. Le foglie gialle non devono preoccuparvi troppo ma neanche devono essere sottovalutate, se presterete attenzione fin da subito, la vostra pianta non soffrirà mai.