Il cane e il gatto possono essere amici? Parla l’esperto

Avete mai sentito l’espressione “come cane e gatto”? Ebbene da sempre si è pensato che il cane non può convivere con il gatto e viceversa, ma in realtà molte volte si riesce a creare una perfetta convivenza fra loro. Secondo l’esperienza di molti è infatti possibile far convivere felicemente un cane e un gatto nella stessa casa, anzi ci sono moltissimi esempi di come, tra i due, possa nascere una grande amicizia.

Il primo impatto

Una convivenza fra gatto è cane è possibile, basta farli conoscere in maniera graduale. Pur essendo entrambi animali predatori, il cane e il gatto hanno carattere e comportamento molto diversi. Il cane è il classico animale sociale: ama stare in compagnia degli esseri umani, quando è solo soffre e fa di tutto per cercare qualcuno con cui giocare. Quando lo trova, dimostra la sua felicità scodinzolando allegramente. Al contrario il gatto è un animale solitario, potremmo dire che “tollera” la presenza dell’essere umano o di altre specie animali. In più, se vedete che agita la coda è tutt’altro che felice, anzi, state alla larga perché vuol dire che è agitato e nervoso. Il cane è tendenzialmente felice di incontrare un nuovo “amico”. La prima cosa che farà sarà quella di avvicinarsi e annusarlo nella zona genitale, per conoscerlo meglio e capire chi ha di fronte. Il gatto, invece, per sua indole tende a non fidarsi di chi incontra e ha bisogno di osservarlo da lontano per studiarlo a fondo e capire se “fa per lui”.

Come farli convivere

Ebbene possiamo affermare che cane e gatto possono abituarsi alla convivenza se imparano a comprendere ognuno il linguaggio dell’altro. Questo è uno dei motivi per cui è sempre preferibile che il primo contatto tra i due animali avvenga quando entrambi siano ancora dei cuccioli. Tuttavia, anche se uno dei due è già presente in casa è possibile introdurre l’altro animale in famiglia, rispettando sempre i tempi di ognuno. Un gatto sarà più a suo agio con un cane di piccola taglia, poiché lo sentirà più simile a sé, ma si riscontrano anche convivenze tra cani di taglia grande con gattini. Per una condivisione sana ed equilibrata degli spazi e un rapporto sereno all’interno del nucleo familiare, è indispensabile stabilire delle regole. E’ molto difficile che il cane e gatto faranno “amicizia” da soli. Il cane è più diligente e più abituato a seguire delle regole, per cui si può cominciare facendogli capire che il gatto non è una preda e che, quindi, non può rincorrerlo per tutta la casa. Ognuno conosce il proprio cane, quindi saprete bene come fargli arrivare certi messaggi e come ricompensarlo.