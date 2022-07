A prescindere dal contesto umano e sociale, siamo tutti portati a dover vivere in un ambiente che necessita un livello minimo di cura. Fare le “faccende di casa”, pulizie in testa, rappresenta qualcosa di assolutamente indispensabile ma che, come facilmente intuibile, è un dovere che non tutti percepiscono allo stesso modo. Se molti dedicano giorni specifici alla cura della propria casa, per alcuni fare le pulizie è una cosa seria. In casi particolari ma non così infrequenti le pulizie rappresentano una ricerca spasmodica verso l’ordine perfetto. Secondo lo zodiaco i segni più concentrati sulle pulizie sono i seguenti:

Ecco i 3 segni zodiacali che sono “fissati” con le pulizie. Li conosci?

Vergine

Detesta fare le pulizie, essendo anche molto pigro, ma Vergine è un segno ottimizzato, che comprende bene il valore dell’ordine. Per questo segno infatti tenere linda e pinta l’abitazione rappresenta qualcosa di assolutamente indispensabile per tenere ordine anche nella propria mente.

Pesci

Pesci interpreta la routine in modo fantasioso, quindi si ingegna con molta fantasia quando deve adempiere ad operazioni di routine assoluta. Questo segno quindi non è “fissato” con le pulizie ma le fa sempre con molto piacere e leggerezza.

Capricorno

Questo segno invece non potrebbe mai vivere in un ambiente “sporco”, anche se dall’esterno non sono mai realmente soddisfatti in tal senso. Capricorno infatti è un perfezionista nato e questo si evidenzia soprattutto nel modo di interpretare la pulizia. È disposto a trovare modi sempre differenti e più efficienti per adempiere a strategie di pulizia sempre più efficaci.