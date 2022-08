Non si finisce mai di imparare siamo soliti esclamare quando scopriamo qualcosa di nuovo oppure nel momento in cui una nuova verità si palesa nei nostri riguardi. In molti contesti bisogna inoltre saper ascoltare oltre che “sentire”, anche se spesso le due terminologie sono considerate la stessa cosa, ed esiste in al senso un altro famoso detto “Non c’è peggior sordo di chi non vuole ascoltare”, proprio perchè esistono persone che in nessun modo sono disposti ad “aprire le orecchie” per le più disparate motivazioni. Quali sono i segni che non ascoltano mai secondo lo zodiaco?

I segni zodiacali che non ascoltano mai! Quali sono?

Leone

In un certo senso sembra dare soddisfazione a coloro che provano ad inculcare novità ed insegnamenti: Leone infatti fa finta di ascoltare, anche in modo discretamente convincente ma in quel momento con la testa è da tutt’altra parte. E’ troppo pigro ed “Impostato” per non seguire altro che il proprio modus operandi.

Ariete

Ariete invece da più fastidio perchè ha la fastidiosa tendenza ad essere ottuso e all’occorenza anche di appropriarsi di concetti che sono stati evidenziati etempo addietro. Insomma non può accettare facilmente l’idea che qualcuno può saperne più di lui.

Gemelli

Sembrano soffire di memoria corta ma la realtà è che non fanno attenzione a quello che viene detto loro. Non c’è consapevolezza ne intenzionalità, è una sorta di difetto intriseco del segno, che è capace di memorizzare molte informazioni ma non è altrettanto efficace a trasformare tutto ciò in nozioni e cose utili alla propria causa.