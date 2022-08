Spesso la concezione di arrivismo viene considerata alla stregua dell’opportunismo ma in realtà il significato del termine non è sovrapponibile: una personalità arrivista è mosso ragioni molto pratiche nella sua scalata verso il successo ad esempio per conquistarsi una posizione professionale di rilievo, ma può esserci anche una gratificazione meno “concreta”. L’arrivista è anche decisamente disinteressato agli effetti negativi che le proprie azioni possono avere sugli altri, essendo considerabile tendenzialmente un egoista e un cinico. Quali sono i segni zodiacali tradizionalmente arrivisti?

I segni più arrivisti sono questi, secondo lo zodiaco. Attenzione!

Capricorno

Non stupisce trovare Capricorno in lista, anche se non per forza risulta essere cinico come potrebbe sembrare. Ma è sicuramente vero, che salvo opportune eccezioni, le personalità che nascono sotto questo segno non risultino particolarmente interessate alle sorti delle persone sul loro cammino che arrivano sempre “dopo” nella loro concezione di priorità.

Ariete

Ariete non si considera arrivista, o perlomeno non comprende questo termine nel suo significato negativo: secondo il proprio modo di intendere le cose, è assolutamente normale “scavalcare gli altri” anche a fronte di utilizzare mezzi non propriamente leali per ottenere risultati. Ariete quindi è in parte “scusato”…ma fino a un certo punto.

Leone

Anche i simpaticissimi Leone meritano un posto speciale, seppur poco lusinghiero, in lista. I nati sotto questo segno infatti alla stregua degli Ariete considerano assolutamente normale essere ambiziosi, anche se questo comporta una serie di azioni non propriamente considerate degne di rispetto e dall’elevata moralità. Leone però capisce che questo non è esattamente apprezzabile e prova a non rendere evidente il proprio arrivismo.