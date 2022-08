Il lino si mette in lavatrice? ecco tutta la verità

Il lino si mette in lavatrice? Al tatto appare un tessuto così delicato che abbiamo paura che con il lavaggio si possa rovinare. In realtà, se laviamo il tessuto con le dovute precauzioni il problema non sussiste. Si tratta comunque di capi delicati con delle fibre poco resistenti e inclini a rompersi con facilità ma comunque possono durare nel tempo.

La biancheria è uno dei tessuti più delicati della casa ed è facile danneggiarla accidentalmente. La maggior parte delle persone non sa che la biancheria è sensibile ai detersivi e deve essere lavata in acqua fredda con un detersivo specifico per lana o lino. Un consiglio sottovalutato è quello di evitare di usare ammorbidenti non tessili, che possono interagire in modo diverso con la biancheria.

La perdita di colori è spesso causata dall’asciugatura in macchine troppo aggressive come l’asciugatrice. Per questo tipo di tessuti naturali, come il lino è preferibile stendere i capi su uno stendino, lasciando che si asciughi all’aria aperta. Oppure, se ne abbiamo la possibilità, selezioniamo le temperature più basse nell’asciugatrice e i cicli più brevi.

Inoltre, cerchiamo di non ammassare troppe cose sopra i vestiti mentre si asciugano per evitare che si stropiccino. Un’altra cosa importante da ricordare è che se si intende lavare in lavatrice, è meglio farlo con il ciclo delicato, con acqua calda e un detersivo specifico per lana o lino.

Infine, assicuriamoci di lavare sempre la biancheria separatamente dagli altri capi e di non metterla mai in lavatrice con gli asciugamani o altri tessuti sintetici.

Il lino si mette in lavatrice?

Se laviamo i tessuti di cotone o di lino in lavatrice, utilizziamo sempre un ciclo extra-rigido. In questo modo si evita che i capi si restringano e si deformino. Quando si lavano in lavatrice tessuti in rayon, utilizzare un ciclo delicato per evitare lo slittamento. Questo vale anche per le fibre naturali come la lana o la seta.

Per mantenere l’aspetto dei vostri capi al meglio, è importante seguire determinate linee guida quando li laviamo. Per esempio, cerchiamo il detersivo idoneo per il nostro tipo di tessuto e scegliamone uno che sia etichettato come “sicuro per i colori” o “a lavaggio rapido”. La maggior parte dei detersivi non sono sicuri per i colori e possono causare lo sbiadimento di alcuni tessuti, quindi è importante attenersi a questa categoria.

Controllate sempre l’etichetta dei capi di abbigliamento dopo ogni ciclo di lavaggio per assicurarci di aver adottato metodi di lavaggio efficaci. Ciò può includere l’uso di diverse impostazioni di temperatura e l’aggiunta di detersivo, se necessario. Per le fibre delicate come il lino, evitiamo di sovraccaricare la lavatrice facendo più carichi completi di bucato in una sola volta. È meglio fare un carico alla volta per evitare che i capi si stropiccino e prolungarne così la durata in termini di vestibilità.

Se la biancheria dovesse rimanere impigliata nella centrifuga, potrebbe allungarsi e perdere la sua forma perciò ripariamola con dei sacchetti. Infine, mai usare la candeggina quando si lava il lino, poiché potrebbe danneggiare le fibre.