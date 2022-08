Oroscopo domani Paolo Fox, 13 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox sabato 13 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 13 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai protetto da buone stelle e la prossima settimana partirà addirittura con la Luna nel segno! In questo periodo stai battagliando per tronare a essere protagonista della tua esistenza. Per fortuna puoi contare sul sostengo di pianeti forti, tra i quali Giove e Venere. Tutti i rapporti che stanno nascendo in questi giorni, in amore e nel posto di lavoro, sono molto importanti. Tieni a bada questo enorme desiderio di rivalsa. Cerca di non trasformarlo in agitazione o, peggio ancora, rabbia.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani finalmente potrai recuperare, dopo alcune giornate piuttosto confuse e nervose. Nelle prossime ore la Luna sarà in aspetto favorevole. Dovresti approfittarne, per concederti una piccola pausa, rilassarti e calmarti. Meglio non riversare nella coppia la tensione nata nel posto di lavoro. Anche perché la seconda metà di agosto sarà più faticosa in amore. Se il tuo rapporto ha già subìto degli scossoni, faresti bene a tutelarlo di più nei prossimi giorni.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un fine settimana piuttosto faticoso e agitato. Meglio rimandare gli appuntamento e le decisioni importanti a lunedì prossimo, quando la Luna sarà in aspetto favorevole. Nel frattempo, goditi un weekend di puro relax, di dolce far niente, se puoi. Venere, da pochi giorni attiva, può riservarti qualche bella sorpresa in amore, un incontro inaspettato. I liberi professionisti saranno favoriti nei loro progetti e nelle loro iniziative.

Oroscopo domani: Cancro

Domani dovresti provare a occuparti di più delle questioni di carattere emotivo. Quando si ha intorno persone che ci amano, tutto diventa più facile da affrontare. Dovresti approfittare del passaggio lunare in Pesci di questo weekend per aprirti agli altri, incontrare nuova gente. Purtroppo, dal punto di vista professionale stai vivendo un momento di profonda confusione che coincide anche con una vera e propria rinascita. Devi distruggere le vecchie sicurezze per costruirne di nuove. Devi rimboccarti le maniche e andare avanti, anche se alcuni accordi o collaborazioni sono saltate.