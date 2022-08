Oroscopo Branko settimana dal 15 al 21 agosto 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 15 al 21 agosto 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. La seconda metà di agosto sta per cominciare. Quali novità entusiasmanti o quali terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande. Lunedì si preannuncia un Ferragosto bollente, con la Luna nel segno. Mercoledì dovrai usare cautela in amore, perché potresti diventare un po’ troppo possessivo. Giovedì le stelle favoriranno le questioni legate alla banca o a degli immobili.

Toro

Lunedì potrai goderti un Ferragosto sognatore, ma anche passionale. Mercoledì le coppie, di vecchia data o nuove, ritroveranno un’intesa fisica invidiabile. Domenica servirà molta cautela in amore, per tenere a freno la tua natura fin troppo possessiva.

Gemelli

Lunedì qualche Gemelli potrebbe innamorarsi in maniera del tutto inaspettata. Mercoledì avrai bisogno di molta prudenza in famiglia, perché potrebbero nascere piccole tensioni. Sabato Marte raggiungerà il tuo cielo e ti riempirà in energia, forza ed eros.

Cancro

Lunedì ti aspetta un Ferragosto piuttosto faticoso, soprattutto se gestisci un locale, un pub o un ristorante. Per fortuna, martedì sarà una giornata che ti aiuterà a recuperare. Venerdì potresti fare una conoscenze promettente, che si rivelerà importante in futuro.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì potresti vivere un Ferragosto decisamente hot. Mercoledì le stelle ti inviteranno a prenderti una piccola pausa, a dormire un po’ di più. Sabato Marte diventerà tuo amico e ti consentirà un bel recupero dal punto di vista fisico.

Vergine

Lunedì le stelle ti riserveranno un Ferragosto decisamente hot, sexy. Mercoledì potrebbe spuntare l’opportunità di un imminente viaggio all’estero. Sabato Marte traslocherà nel segno dei gemelli, in dissonanza. Ti converrà prestare più attenzione alla forma fisica, evitare di strapazzarti troppo.

Bilancia

Lunedì sarà un Ferragosto decisamente di fuoco. Venerdì rischierai di diventare un po’ troppo spendaccione. Meglio usare cautela, evitare le spese pazze. Domenica qualcuno potrebbe perdere la testa di punto in bianco per un amore straniero.

Scorpione

Lunedì crescerà l’eros, la passionalità. Si preannuncia un Ferragosto molt emozionante. Mercoledì l’amore irromperà nella vita di molti nati in Scorpione. Giovedì ritroverai un’invidiabile determinazione forza interiore che ti spronerà a perseguire i tuoi prossimi obiettivi.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana inizierà in modo emozionante. Lunedì, infatti, vivrai un ferragosto hot, ricco di emozioni intense. Martedì l’amore trionferà nella vita di molti Sagittario che hanno deciso di rimettersi in gioco. Domenica potresti essere colto da una strana, insolita ansia Meglio avere prudenza.

Capricorno

Lunedì si prospetta un Ferragosto scottante per molti nati in Capricorno. Martedì le stelle ti inviteranno ad avere prudenza nei rapporti, altrimenti diventerai fin troppo cocciuto. Domenica avrai voglia di ritrovare più leggerezza, portare più spensieratezza nella tua vita.

Acquario

Lunedì ti attende un Ferragosto all’insegna dei flirt e delle avventure amorose. Mercoledì occorrerà la massima cautela, perché potresti sentirti più diffidente e sospettoso del dovuto. Venerdì Marte raggiungerà un punto del cielo magnifico.

Pesci

Lunedì sarà un Ferragosto intrigante, pieno di belle emozioni. Martedì i pianeti favoriranno le questioni legate alla banca e al denaro. Giovedì potresti avere una sorpresa incredibile. Un amico potrebbe trasformarsi in un amante improvvisamente.