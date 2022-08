Oroscopo Paolo Fox settimana dal 15 al 21 agosto 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 15 al 21 agosto 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di agosto sta per entrare nella seconda metà. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana avrà su di te effetti prodigiosi. Comincerà con un Ferragosto eccitante. Lunedì e martedì la Luna sarà nel tuo segno, insieme a Giove. Si preannunciano 48 ore ricche di emozioni e incontri interessanti. Ottime chance per chi è solo da tempo. Sabato anche Marte diventerà splendido. Stai vivendo un periodo capace di darti la carica giusta.

Toro

Ti aspettano giornate di “test”, specie in amore. Tra mercoledì e giovedì, con la Luna che transiterà nel tuo segno, potrebbe esserci un picco di tensioni e di forte incomprensione nella coppia. Meglio usare la massima cautela. Approfitta di questa settimana per capire se il rapporto è ancora valido e se vale la pena lottare, per mantenerlo. Più tranquillo il weekend.

Gemelli

La settimana partirà con il piede giusto. Lunedì di Ferragosto potrai contare su Luna, Giove, Venere e Sole in aspetto favorevole. Cosa chiedere di più? Se sei single, tra lunedì e martedì potresti imbatterti in un incontro intrigante. Il meglio, però, arriverà a partire da sabato, quando Marte approderà nel tuo cielo. Ti aspetta un fine settimana spaziale, con Luna e Marte nel tuo cielo.

Cancro

Lunedì a martedì dovrai fronteggiare gli effetti avversi della Luna in dissonanza. Potresti sentirti più agitato o affaticato del dovuto. Meglio avere doppia prudenza e non infilarsi in situazioni faticose. Per fortuna, già da mercoledì riuscirai a recuperare un po’. Ottime i giorni di mercoledì e giovedì per fare nuovi incontri, rimettersi in gioco in amore.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana inizierà decisamente bene. Lunedì e martedì avrai un cielo di grande forza che potrebbe portarti perfino una buona notizia. Sabato Marte tornerà attivo e ti darà nuova verve. Giovedì l’unica giornata un po’ faticosa in cui ti converrà evitare di strafare. In compenso, ti attende un weekend all’insegna della passione, delle emozioni intense, dei nuovi incontri.

Vergine

Lunedì potrai goderti un Ferragosto tranquillo, senza quella tensione nervosa che ti assalito nel fine settimana appena trascorso. Meglio, però, evitare di strafare: perché non organizzi qualcosa di tranquillo con le persone che ami? Le giornate migliori sono quelle tra mercoledì e giovedì. Ti sarà possibile portare avanti i tuoi progetti con successo, perfino fare incontri interessanti. Weekend ad alto rischi nervosismo e contrasti.

Bilancia

La settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì e martedì dovrai affrontare le conseguenze di una Luna in opposizione. Ti servirà la massima cautela in amore, se non vorrai discutere con il partner. Per fortuna, già da mercoledì avrai modo di ritrovare un po’ di equilibrio in più. Fino ad arrivare a un weekend particolarmente entusiasmante.

Scorpione

La tua settimana comincerà in maniera tranquilla. Lunedì potrai trascorrere una giornata tranquilla, a patto che tu non ceda alla voglia di fare provocazioni, in amore e in famiglia. Mercoledì e giovedì saranno due giorni particolarmente nervosi: occorrerà estrema cautela, per evitare contrasti, arrabbiature. Dovresti provare a farti scivolare le cose addosso.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana comincerà magnificamente una settimana che si prospetta molto stimolante. Lunedì e martedì avrai stelle di grande forza. Potrai portare avanti progetti ambiziosi, incontrare una persona interessante, vivere un flirt eccitante. Solamente tra sabato e domenica emergerà un certo nervosismo o un po’ di stanchezza. Si tratterà di un momento passeggero.

Capricorno

Lunedì e martedì si preannunciano 48 ore piuttosto faticose, un po’ nervose, a causa di una Luna in aspetto contrario. Meglio avere prudenza, specialmente in amore. Decisamente migliori i giorni tra mercoledì e giovedì in cui potrai perfino riportare una buona armonia nella coppia. I cuori solitari potrebbero imbattersi in un incontro che non li lascerà indifferenti.

Acquario

Lunedì potresti essere alquanto pensieroso, preoccupato per qualcosa, forse per le molte spese. Cerca di fare più attenzione alle tue finanze. Con Venere in opposizione anche in amore ti converrà avere particolare prudenza. Sabato e domenica i giorni migliori, in cui ritroverai una buona vitalità, la voglia di fare, di metterti in gioco. Giovedì potrebbe affiorare un po’ di nervosismo: sii prudente.

Pesci

La settimana comincerà molt bene. Lunedì si preannuncia un giorno piacevole, meglio ancora se lo trascorrerai in compagnia di persone positive. Il meglio arriverà tra mercoledì e giovedì, grazie a una bellissima Luna. Weekend particolarmente nervoso e stancante. Ti converrà fare lo stretto necessario e rimandare ogni discussione alla settimana successiva.