In generale il contesto legato al mondo delle piante appare smepre vasto, diversificato ma anche di difficile comprensione per molti, in quanto proprio in virtù di questa presenza molto diversificata che costituisce qualcosa di estremamente importante per tutto il pianeta, sopratutto per il ruolo “purificante” nei confronti dell’aria. Le piante più comuni quando pensiamo ad una forma di verde possono essere i fiori, le piante da appartamento e gli alberi, sopratutto quelli da frutto. L’albero di gelsi è una delle tipologie di albero più versatili e poliedriche ma anche una delle meno considerate, e spesso sottovalutate. Ma questa specie è estremamente importante è può fornire più di qualche motivazione per provare a coltivarne almeno un esemplare.

Albero di gelsi: ecco cosa succede se lo pianti in casa, “pazzesco”

Il gelso fa parte della famiglia delle Moracee e la variante più comune viene denominata scientificamente Morus. Oggi seppur discretamente diffuso questo albero ha perso gran parte del proprio status ma fino a non troppi secoli fa costituiva una risorsa molto importante nell’ambito medico, alimentare ma non solo.

Il gelso, pur essendo una pianta originaria dell’Asia, è stato introdotto fin dall’antichità nei contesti Europei, e successivamente nelle Americhe. Produce dei frutti simili a more denominati sorosi, dolci, che viene prodotto dalla pianta solitamente a partire dai mesi estivi.

E’ una pianta molto versatile che è stata fondamentale per la produzione dei bachi da seta, in quanto questi animali per “produrre” il caratteristico materiale, si nutrono proprio delle foglie di gelsi, attiività conosciuta come bachicultura, che a partire dalla metà del Novecento ha comunque subito un profondo arresto a causa della diffusione delle fibre sintetiche. I frutti comunque sono stati utilizzati per secoli come rimedio digestivo e come ottima fonte di vitamine e sali minerali, oltre ad essere ottimi contro le stipsi.

Di recente i gelsi stanno avendo grande successo negli ambienti particolarmente inquinati, in quanto l’albero di gelsi è estremamente efficace per ridurre lo smog. E’ una pianta adattiva, resistente e che può adattarsi ad ogni condizione di clima temperato.