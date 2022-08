La busta paga costituisce un importante strumento “di lavoro”, trattandosi di una forma di documento concepito dallo stato che viene emesso dal datore di lavoro per regolamentare sia la prestazione lavorativa (inerente solitamente ad un contesto temporale pari a un mese), ma che indica anche la posizione del dipendente, e tutte le condizioni contrattuali e contributive. Non solo, la busta paga (definita anche cedolino paga) risulta essere fondamentale anche in linea generale per definire la situazione dei lavoratori dipendenti nel nostro paese.

Busta paga: se appartieni a queste categorie avrai una riduzione

In linea generica infatti le buste paga seppur molto diverse per categorie di lavoratori, sono soggette a cambiamenti legati alla situazione economica del nostro paese. Lo Stato infatti è costretto ad equilibrare costantemente, seguendo personali linee guida, la situazione professionale, in relazione sopratutto alle fasce meno abbienti. Se la maggior parte delle modifiche viene infatti sviluppata ed ufficializzata al termine di ogni anno fiscale, attraverso la Legge di Bilancio, alcune modifiche possono essere concretizzate in particolari situazioni come ad esempio attraverso i decreti.

Ad esempio lavoratori e pensionati con redditi annui calcolati sul limite dei 35 mila euro hanno avuto a disposizione un bonus in denaro, concretizzatosi lo scorso luglio, conosciuto come Bonus 200 euro, sviluppato dal governo per aiutare le categorie professionali e i pensionati in questo contesto di difficoltà economica, dovuta a rincari e inflazione.

Oltre a questa agevolazione, per tutto il 2022 è prevista una riduzione dello sgravio contributivo in busta paga dello 0,8 %, ossia la facoltà di non versare i contributi previdenziali sviluppata dal governo. Questo fa incrementare sensibilmente le buste paga per i lavoratori con mensilità non superiori a 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima. Se rientriamo nei requisiti, l’esonero è visibile in busta paga, nella parte inferiore, poco sopra l’importo dello stipendio, sotto la voce Z00312, indicato in genere come “Esonero IVS L.234/2021”.