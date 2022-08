Il concetto di “cerata” definisce una qualsiasi superficie realizzata in tela ruvida idrorepellente, quindi dotata di potere impermeabile che serve per tenere lontana l’umidità. Ad esempio sono realizzate in una forma di cerata, generalmente sviluppata con materiali di derivazione plastica, i teli per la conservazione degli abiti oppure per le cosiddette “traversine”, per evitare di bagnare superifici come il letto. E’ sempre abbastanza comune l’utilizzo di forme di cerata per coprire il materasso del letto, così da ridurre l’usura dello stesso e ridurre lo sporco ed i cattivi che inevitabilmente tende a renderlo appetibile, costringendoci al contempo di lavare il nostro letto con una certa frequenza.

Si tratta di una tipologia di “barriera” allocata tra il materasso e le lenzuola. Ma è igienico l’utilizzo di questa cerata?

Usare la cerata è igienico? Ecco tutta la verità

Tendenzialmente si, ma è bene acquistare ed utilizzare una forma di tela cerata sviluppata esclusivamente per l’utilizzo sui materassi. E’ importante che sia traspirante, altrimenti questo oggetto potrebbe rivelarsi estremamente scomodo sopratutto nelle stagioni particolarmente calde.

Questa forma di tela è indicata sia per “compiti specifici” ad esempio l’incontinenza degli infanti e delle persone anziane, ma anche per donne in stato di gravidanza o con cicli mestruali abbondanti. La tela cerata di qualità deve offrire oltre ad un potere traspirante, anche un ostacolo per gli acari che si nutrono delle cellule dell’epidermide morte.

Particolarmente igieniche risultano essere le cerate sviluppate in Poliuretano laminato, materiale che viene già utilizzato per la fabbricazione dei cosiddetti pannolini lavabili. Una buona tela cerata deve risultare lavabile in lavatrice, essere traspirante, antiallergica, completamente impermeabile e non far sudare in estate, contribuendo al contempo a tenere il corpo umano sufficientemente caldo. E’ importante anche verificare la possibile tossicità dei materiali impiegati, meglio quindi cercare sull’etichetta ogni “voce strana” ed eventualmente confrontarla con prodotti simili.