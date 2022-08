In estate è indispensabile cercare un trucco per igienizzare in maniera naturale e rapida le lenzuola e, in generale, la biancheria da letto. Le lavanderie a gettoni e gli hotel utilizzano spesso un meccanismo di sanificazione chimica per pulire lenzuola, cuscini e altra biancheria. Oggi vedremo però dei metodi naturali per cacciare via i germi dalle nostre lenzuola.

Questi trucchi contro i germi renderanno le tue lenzuola, perfette: ecco cosa fare

L’igienizzazione della biancheria da letto è tanto importante, specialmente se abbiamo ospiti a casa. All’infuori dal metodo scelto, ci sono molti modi semplici e veloci per igienizzare la biancheria da letto senza usare prodotti chimici e inquinare di effetto l’ambiente. L’aceto ha una molteplicità di usi in casa, e uno di questi è la sua capacità di ammorbidire in maniera del tutto naturale i tessuti.

La candeggina è quasi sempre utilizzata come metodo per igienizzare, ma l’aceto può essere adoperato al suo posto perché è più leggero sui tessuti e non li schiarisce nel tempo, specialmente se le lenzuola non sono bianche ma a colori. Per igienizzare la biancheria da letto con l’aceto, basta mettere mezza tazza di aceto alla lavatrice mentre è in ciclo di lavaggio.

Facendo ciò non solo si igienizza, ma si ammorbidiscono e profumano i tessuti. Assicuriamoci di scegliere un ciclo a bassa temperatura per una più grande morbidezza e per non infeltrire le lenzuola. Possiamo anche aggiungere una tazza di bicarbonato di sodio al ciclo di lavaggio per rimuovere gli odori dai tessuti. Se abbiamo un ampio carico di tessuti da igienizzare, possiamo anche utilizzare l’aceto in una bacinella.

Basta gettare l’aceto sui tessuti e lasciarlo in ammollo per circa un’ora prima di lavarli in modo regolare. Anche lasciare che il sole igienizzi i nostri capi e tessuti può risultare un ottimo metodo. Tale metodo può essere impiegato solo durante i mesi estivi, ma consente di igienizzare le lenzuola e gli asciugamani e di risparmiare sulla bolletta energetica. Basta stendere i tessuti su uno stendino e lasciarli al sole per igienizzarli in maniera naturale.

I raggi UV annienteranno la maggior parte dei batteri e dei germi, mentre il calore ucciderà le pulci e gli acari che vivono nei tessuti. Ecco dunque i migliori metodi per rimuovere i germi dalle lenzuola o da qualsiasi tessuto.