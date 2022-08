La lingua nostrana è ricca di numerose parole, alcune molto esemplificative, altre decisamente più specifiche, ma nella quasi totalità dei casi si fa uso di parole anche molto banali per definire un certo comportamento. Ad esempio essere “musoni” può essere riassunto come persone che hanno una concreta difficoltà ad “aprirsi” e relazionarsi in modo spontaneo verso le altre persone, finendo spesso per apparire burbero e fuori luogo a tratti. I profili, anzi i segni più tradizionalmente musoni possono effettivamente evidenziare un broncia sia “effettivo” che simbolico, quali sono questi segni?

Ecco i segni “musoni” dello zodiaco. C’è anche il tuo?

Capricorno

Ha una ristretta cerchia di amici che lo supportano e lo sopportano, questo perchè Capricorno costituisce un segno un po’ problematico, astioso e fastidioso attratti. Poco aperto mentalmente alle nuove conoscenze, si aspetta sempre che gli altri debbano fare il lavoro sporco per lui. Solo dopo tanta pazienza Capricorno si “scioglie” un po’.

Vergine

E’ troppo “fissato” con la realtà per lasciarsi andare come vorrebbe. Vergine è un segno un po’ prigioniero della propria mentalità che è estremamente efficiente ma un po’ classista. Difficilmente cambia opinione su una persona che ha appena conosciutto e questo porta diversi problemi di natura relazionale.

Pesci

Non è antipatico, ma risulta essere fuori posto in tantissimi contesti. Se prova ad essere espansivo, Pesci risulta artificioso e “finto”, quindi da un certo punto di vista è meglio che non provi ad apparire diverso da quello che è. Il segreto per vederlo un po’ “aperto” è non mettergli assolutamente pressione.