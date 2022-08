Nessuno lo sa ma ecco le spiagge più vicine a Torino: ecco la lista

L’estate è nel pieno del suo svolgimento, per quanto la maggior parte delle persone sta rientrando a casa, i posti per godersi l’estate, sono sempre molteplici. Se abitate a Torino e volete andare al mare è necessario dunque spostarsi un po’. Le spiagge più vicine a Torino sono ovviamente quelle liguri, raggiungibili con un paio d’ore di treno o di auto. Se siete alla ricerca di un posto di mare vicino a Torino dove poter passare una giornata o un week end, vi diamo un suggerimento su dove andare. Ecco qui qualche suggerimento.

Spiaggia di Monterosso, Cinque Terre

Monterosso al Mare è tra i borghi delle Cinque Terre l’unico ad avere una spiaggia sabbiosa. Le spiagge a Monterosso in realtà sono ben due: la più piccola si trova nel centro storico, mentre la seconda nel quartiere più recente del paese, dove si trova anche la stazione ferroviaria. Questa spiaggia è molto ampia, attrezzata con ombrelloni, numerosi bar e ristoranti. Potrai poi continuare l’esplorazione della spiaggia e delle calette circostanti a nuoto, noleggiando un kayak, un gommone oppure ancora scegliendo un tour sul gozzo, la tipica barca ligure.

Spiaggia di Varigotti, Finale Ligure

Sulla riviera di Ponente si trova un posto speciale: la spiaggia di Varigotti, a due passi da Finale Ligure. La sua spiaggia è fine e ghiaiosa, lunga e ideale per passeggiare. Per via del suo mare cristallino è stata recentemente insignita della Bandiera Blu, ma la sua particolarità è lo splendido scorcio di casette colorate affacciate sulla spiaggia, dalla tipica architettura di borgo marinaro. I loro colori, dal giallo ocra al rosa al rosso, sono ancora più suggestivi se ammirati al tramonto, e in particolar modo in bassa stagione, quando la spiaggia non è ancora attrezzata e affollata di ombrelloni, rendendo Varigotti un vero paesaggio da cartolina.

Spiaggia di Levanto, La Spezia

Situata proprio a ridosso del Parco Nazionale delle Cinque Terre, la spiaggia di Levanto è ampia e sabbiosa. La particolarità di Levanto è la sua posizione, spesso battuta dal vento, che crea onde notevoli e mareggiate: per questo la sua principale attrattiva è senza dubbio il surf, tanto da renderla negli anni punto di riferimento per molti surfisti non solo d’Italia ma anche d’Europa. Perciò che tu sia un appassionato della tavola oppure alle prime armi, Levanto è sicuramente il posto giusto per te: sono tante le surf school che noleggiano l’attrezzatura e offrono lezioni per ogni livello. Se invece sei in cerca di relax, la spiaggia è perfetta per passeggiare e godersi le peripezie dei surfisti tra le onde!