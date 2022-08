Se non sai come cacciare i tarli, usa questo trucco della nonna

Se non sai come cacciare i tarli dai mobili in legno, dovresti usare un trucco della nonna particolarmente efficace. Hai notato dei sospetti fori rotondi sui tuoi bei mobili di legno? È probabile che si tratti di un’aggressione da parte di questi pericolosi coleotteri. Per evitare un’infestazione vera e propria, ti converrà agire in modo tempestivo e mirato.

Il trucco della nonna per cacciare i tarli dai mobili in legno

I tarli sono insetti xilofagi che si nutrono di tutti i tipi di legno, anche quello di essenza resinosa. Sono insetti che ricercano posti caldi e umidi, ecco perché è facile ritrovarli in casa dove trovano cibo con estrema facilità. Quando non si interviene in tempo, si rischia una proliferazione di tarli con notevoli danni alla abitazione.

Se vuoi provare a cacciare i tarli adottando un rimedio naturale, senza l’uso di prodotti chimici, sei sulla pagina giusta. Nelle righe seguenti ti sveleremo il modo con cui potrai sbarazzartene, facendo leva sui punti deboli di questi insetti.

Gli odori come repellenti naturali contro i tarli

I tarli, come molti altri insetti dannosi, non tollerano facilmente alcuni aromi particolarmente intensi o pungenti. Ti basterà scoprire quali sono per mettere k.o. questi temibili invasori e cacciarli dai mobili in legno una volta per tutte.

Lavanda

La lavanda dai fiori profumati è un repellente naturale nei confronti di molti insetti, tra i quali i tardi del legno. Dovrai riempire una bacinella con un litro d’acqua, versare 250 ml di aceto di vino bianco e aggiungere 2 cucchiai di fiori essiccati. Lascia la miscela a riposare per almeno 6 ore e poi procurati una spugnetta. Dopo averla imbevuta nella miscela, passala sopra il mobile da trattare. Altrimenti, potresti preparare delle saponette al profumo di lavanda. Sarà sufficiente recuperare un sapone normale, scioglierlo a bagnomaria e cospargerlo di olio essenziale alla lavanda. Fai quindi solidificare il sapone e poi piazzalo sui mobili interessanti. O ancora potresti ricorrere ai classici sacchetti di lavanda da inserire nei cassetti.

Agrumi

Anche gli oli essenziali agli agrumi hanno una sorprendente azione repulsiva nei confronti dei tardi del legno. Potrai cospargere un panno pulito con alcune gocce di olio all’arancio e passarlo sul mobile colpito dagli insetti. In alternativa, potresti fare essiccare le scorze di arancio, limone e mandarino, sistemarle dentro dei sacchetti. infine, posizionare i vari sacchetti nei cassetti dei mobili in legno, in un angolo del guardaroba. Oltre a cacciare i tarli, profumeranno l’interno degli armadi.

Cannella, alloro e chiodi di garofano

Dentro i classici sacchetti di stoffa riponi alcune foglie di alloro e la cannella in polvere o in stecca. Chiudi i sacchetti e riponili sui ripiani degli armadi, nei cassetti dei mobili in legno, in un angolo del guardaroba. Come effetto ti libererai di questi fastidiosi invasori una volta per tutte. Anche i chiodi di garofano emanano un aroma mal tollerato dai tarli. Potrai preparare dei sacchetti con una manciata di chiodi o metterli nella tasca di un vestito.