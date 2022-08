Ecco 5 cose sui tarli che nessuno conosce: scopri come eliminarli

Oggi ti lasciamo 5 cose sui tarli che nessuno conosce e che invece sono molto importanti per riuscire a eliminarli dai nostri mobili. Non tutti i tarli attaccano i mobili, alcuni si nutrono solo di legno vivente. Molte persone non sanno molto di questi insetti, ma scoprire se li abbiamo in casa potrebbe essere salvifico per i nostri mobili o arredamenti. Una volta individuati e rimossi i nidi, dovremo anche riparare i danni che hanno causato.

Quali sono i diversi tipi di tarli?

Il termine tarlo è sia un sostantivo collettivo che un termine generale per diverse specie di larve di coleotteri che vivono nella decomposizione e si nutrono di legno. Una delle specie più comuni di tarli è la termite domestica o rossa. Queste specie si nutrono del legno morto e causano molti danni, lasciando dietro di sé gallerie visibili chiamate “frass”.

Ti potrebbe interessare: Se pulisci il pavimento con questa soluzione, alloantanerai le zanzare

Alcune cose sui tarli: come si fa a sapere se la casa è infestata?

I tarli possono infestare i mobili perché amano annidarsi nelle fessure dietro i battiscopa, tra i travetti del pavimento e sotto le assi del pavimento. Possono anche essere raccolti in aree in cui il legno è stato danneggiato o attraverso il contatto con il suolo contaminato, ma anche innescati da condizioni climatiche estreme, come il caldo e l’umidità elevati, nonché da variazioni della temperatura e dei livelli di umidità.

Per individuare un’infestazione da tarli, è necessario osservare attentamente i mobili e determinare se ci sono segni rivelatori di danni, come fori nel legno o altri danni strutturali causati dalle gallerie dell’insetto. Se si notano segni di danni o si è a conoscenza di qualcuno che ha avuto un’infestazione, è necessario contattare un operatore professionale di disinfestazione in modo che possa ispezionare la casa.

Come eliminare i tarli e prevenirne il ritorno

L’eliminazione dei tarli richiede un processo in due fasi: In primo luogo, è necessario individuare e distruggere le aree infestate. In secondo luogo, è necessario adottare misure per evitare che ritornino. Trovare ed eliminare i nidi di tarlo: Per individuare i nidi di tarlo, è sufficiente cercare le aree del mobile in cui sono visibili le gallerie.

Una volta individuate e rimosse le parti infestate degli alberi, è il momento di prendere provvedimenti per prevenire il ritorno dei tarli. In commercio possiamo trovare dei composti simili a una vernice che vanno spennellati sui mobili così da uccidere i tarli presenti. Ogni prodotto ha un suo metodo di utilizzo per cui è meglio leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di usare la miscela.

Come riparare i danni dei tarli

Se i tarli sono già entrati in casa, dovremo intervenire subito rimuovendo le aree di legno colpite o utilizzando un prodotto approvato per il trattamento del legno. Esistono anche misure da adottare, per esempio:

pulire i vecchi materiali che circondano le aree infette;

sigillare le crepe nelle superfici in legno con soluzioni impermeabilizzanti come il silicone per calafataggio.

Se non riusciamo a eliminare l’infestazione la soluzione più efficace è quella di rivolgersi a un esperto disinfestatore.