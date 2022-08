Le macchie solari sono la conseguenza della diretta esposizione ai raggi UV del sole, una cosa che è presente tutto l’anno, anche in inverno, nella situazione di cielo coperto. L’esposizione a questi raggi fa sì che la pelle accresca la produzione di melanina, la sostanza che dà colore alla cute.

Se tale pigmento è sovraprodotto, tende ad ammucchiarsi formando delle macchie e, nei casi più gravi, può incoraggiare la manifestazione di un melanoma. Le macchie solari si mostrano come chiazze di pelle piatte e più scure, da marrone chiaro a marrone scuro, che troviamo su aree del corpo che hanno patito livelli alti di esposizione come viso, spalle, petto e dorso delle mani.

Solitamente sono di piccola dimensione, tipo lentiggini, ma possono arrivare anche a un paio di cm di diametro (o più). Le macchie solari non generano sintomi, ma le potete riconoscere perché sono: sono zone piatte e ovali di più grande pigmentazione; colore da marrone chiaro a marrone scuro.

Allerta macchie solari 2022: ecco perché sono così tanti tante e come combatterle

Si riscontrano sulla pelle che ha avuto la più alta esposizione al sole nel corso degli anni, come il dorso delle mani, la parte più in alto dei piedi, il viso, le spalle e la parte superiore della schiena. Gamma dalla dimensione della lentiggine (circa 13 millimetri) di diametro. Poi, possono raggrupparsi e per questo essere più visibili. Le macchie dell’età possono attaccare persone di tutti i tipi di pelle, ma sono più frequenti negli adulti con pelle chiara. A differenza delle lentiggini, che sono comuni nei bambini e diminuiscono senza esposizione al sole, le macchie dell’età non vanno via.

L’unica maniera per prevenire le macchie solari e qualunque tipo di cancro della pelle è fare molta attenzione quando si tratta di protezione solare. Si deve quindi impiegare sempre un filtro, su viso e mani dovrebbe essere messo tutto l’anno. Si applica la protezione 20 minuti prima di uscire di casa e va rimessa ogni due ore o dopo aver sudato o fatto un bagno.

Se state per lunghi periodi di tempo al sole, mettete maniche lunghe, occhiali da sole e un cappello a tesa larga. Se possibile, trascorrete più tempo all’ombra che al sole e specialmente non esporrete il corpo nei periodi più caldi, tra le 10 e le 16. Ecco dunque come trattare le macchie solari.