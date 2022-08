L’amore è una cosa meravigliosa, sopratutto quando fa parte di un contesto equilibrato e quanto più possibile egualitario, ad esempio in ottica del rispetto di se stessi e della controparte. Trovare l’anima gemella per molti rappresenta una missione, per altri è invece qualcosa che non va ricercato, ma per alcuni affrontare un rapporto sentimentale rappresenta una vera e propria dipendenza, non eccessivamente diversa, per concetto, a qualsiasi altra. Si tratta di segni che a larghi tratti “vivono” e agiscono in funzione esclusiva del partner, essendone quindi letteralmente dipendenti.

Ecco i segni più “dipendenti” dal partner. Sono questi, secondo lo zodiaco!

Bilancia

Bilancia ha bisogno di stabilità, e anche se non sembra così “fissato” nel trovare un partner, una volta che si è legato a qualcuno diventa molto abitudinario e non può fare a meno di pensare costantemente al rapporto, occupandosi di ogni minimo dettaglio. Anche troppo però, in quanto alcuni atteggiamenti sono eccessivi e possono sembrare manipolatori.

Cancro

Tende purtroppo ad essere “succube” di molte cose, anche di una relazione, ed anche se la controparte non se ne “approfitta”. Cancro cerca sempre la persona che possa risolvere i propri problemi così da evitare di assumersi le responsabilità. Quindi il partner diventa una vera e propria ancora di salvezza e quando si manifesta una crisi, Cancro va nel panico più totale.

Pesci

Pesci riesce a vivere la propria normalità in modo indipendente ma se è innamorato la situazione si complica ed ha bisogno di tenere sotto controllo la controparte. Non è gelosissimo, si tratta di un controllo “generico”, come se avesse paura dell’eventuale termine della relazione.