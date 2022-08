Ecco le più incredibili soluzioni fai da te per la tua casa: la lista delle più geniali

Se sei alla ricerca di soluzioni fai da te per la tua casa, vuol dire che non riesci più a vivere nel caos. Il lavoro, i figli, la spesa sottraggono tempo per pulire e ordinare gli ambienti domestici. Hai speso un capitale nei prodotti più costosi e pubblicizzati, senza ottenere un grande risultato? È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, aguzzare l’ingegno e trovare soluzioni homemade, economiche ed efficaci. Ecco una lista di trucchi geniali per mantenere la tua casa curata, pulita e in ordine.

Soluzioni fai da te per la casa: ecco le più geniali

Non occorre spendere un occhio della testa in prodotti per la tua abitazione. Quasi sempre sono le idee più semplici le più geniali. Nelle prossime righe ti illustreremo alcune incredibili soluzioni fai da te per la casa, a basso costo e dal risultato assicurato.

Il nastro adesivo sulla scopa

Ecco una trovata fai da te letteralmente geniale, per pulire a fondo la casa con facilità. Tutto quello di cui avrai bisogno sarà la tua scopa e un nastro adesivo. Ritaglia una striscia di nastro lunga quanto la scopa e attaccala sulle setole. Grazie al nastro riuscirai a catturare la polvere, i capelli, i peli degli animali accumulati negli angoli più reconditi delle stanze.

Pulire il lavello con un palloncino

Vuoi conoscere un trucco efficace per pulire il lavello della cucina senza faticare? Procurati un semplice palloncino e infilalo nel rubinetto. Taglia quindi una strisciolina alla base del palloncino. In questo modo, potrai spostarlo e orientare il getto d’acqua negli angoli del lavello, per sciacquarli e pulirli a fondo.

In alternativa, potrai utilizzare un palloncino per eliminare le incrostazioni di calcare accumulate sull’aeratore del rubinetto. Ti basterà versare un po’ di aceto bianco dentro il tuo palloncino. Poi infilalo nel rubinetto, facendo attenzione a non versare l’aceto. Dovrai fare in modo che l’aeratore sia immerso nella miscela per un’ora abbondante, il tempo necessario per rimuovere ogni incrostazione.

Piano cottura pulito con la schiuma da barba

Tra le soluzioni fai da te per la casa più brillanti non poteva mancare la seguente. Pulire il piano cottura sporco di grasso e unto usando della semplice schiuma da barba. Sarà sufficiente spruzzare la schiuma direttamente sulle incrostazioni e fare agire per un quarto d’ora. Poi, potrai passare servendoti di un panno pulito e asciutto. Ogni residuo di cibo sarà rimosso senza sforzo.

Rimuovi lo sporco dai fondi delle padelle

Quante volte capita di bruciare una pietanza e ritrovarsi con il fondo di una padella ricoperto di incrostazioni. Ecco un trucco per pulirlo, senza dover grattare pericolosamente la padella con la spugna. Dovrai cospargere una manciata di sale da cucina sul fondo della pentola incrostata e strofinare delicatamente metà limone. Armandoti di un panno pulito, potrai quindi pulire la padella: ogni residuo di sporco se ne andrà senza sforzo.

Come eliminare le macchi di vino rosso

Le macchie di vino rosso sono fra le più difficili da eliminare. Se hai sporcato il tuo capo preferito con del vino, potrai adottare un metodo fai da te tanto semplice quanto efficace. Versa del vino bianco direttamente sulla macchia rossa e poi metti a lavare il capo in lavatrice. Sarai sorpreso nello scoprire che ogni traccia di vino rosso sarà del tutto sparita.