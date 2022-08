Questi uomini amano la compagnia! Sai quali sono?

Il carattere, ossia le varie componenti della nostra personalità che evidenziano la nostra vera natura, risulta spesso evidente fin dai primi anni di vita, e per quanto riguarda il contesto maschile questo è sicuramente ancora più evidente. Gli uomini in molti casi non si fanno problemi ad apparire per come sono, soprattutto se si tratta di persone abituate a stare in compagnia, che in molti casi garantisce loro una certa attitudine a “sapersi comportare” in tutte le situazioni, ma anche di interfacciarsi con una certa efficacia in molti contesti. Questi uomini amano profondamente stare in compagnia, secondo lo zodiaco, essendo rappresentati dai seguenti segni.

Gemelli

Superficialmente Gemelli “uomo” sembra voler essere simpatico a tutti i costi, ma non è proprio così, non essendo un catalizzatore di attenzioni. Al contrario, i suoi atteggiamenti manifestano una capacità di relazionarsi in modo efficace con gli altri. Per alcuni ciò è dovuto alla proverbiale “doppia personalità” tipica del segno.

Sagittario

Socievoli “di base”, Sagittario condividono con Gemelli una capacità naturale di stringere amicizie, non risultando mai troppo riservati o forzatamente espansivi. Ma quando c’è bisogno di rilassarsi e di trovarsi in un contesto “leggero”, l’uomo Sagittario è sempre pronto ad ascoltare.

Ariete

Un po’ restio all’inizio, ma estremamentee alla mano e di grande cuore una volta che il diretto interessato ha compreso l’onestà della controparte. Ariete non è tipo da voler avere 1000 amici, preferisce essere selettivo, pochi ma buoni. Però per questi è di grande compagnia, essendo molto affabile.