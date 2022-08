Il contesto moderno e tradizionale rappresenta qualcosa di molto diversi rispetto ad una condizione “naturale” e “selvaggia” che ci risulta sicuramente interessante ma anche molto distante dal concetto di vita quotidiana. Il contesto moderno si riflette anche sul nostro comportamento ma per alcune persone agire in modo “grezzo” e “selvaggio” rappresenta la normalità che viene solo parzialmente scalfita dal mondo “moderno”. Il termine può definire un atteggiamento comportamentale “poco accorto” ma anche discretamente crudele, che non si cura della sensibilità altrui. Quali sono i segni selvaggi secondo lo zodiaco?

Ecco i 3 segni famosi per essere “selvaggi” dello zodiaco. Li conosci?

Cancro

In quasi tutti i contesti sociali, Cancro è misurato ed attento, ma cambia radicalmente nel “settore” privato, sopratutto quello sentimentale. In questo caso Cancro diventa possessivo, geloso, indisponente, praticamente l’opposto di una personalità controllata. Ecco perchè in alcuni casi i Cancro si guadagnano la scomoda etichetta di “tossici”.

Leone

Leone ama fare il “piacione”, stare in mezzo alla gente ed esporre il proprio pensiero a tutti, in maniera poco evidente. Però spesso si dimentica che le persone che lo circondano presentano sensibilità anche molto diverse le une dalle altre, e questo si riflette in modo particolare anche sul posto di lavoro, o in amore ad esempio. Leone è fin troppo genuino in molti casi, al punto da risultare “scomodo”.

Capricorno

Non è un segreto che i Capricorno nascondono più di qualche lato oscuro, non necessariamente “negativo” ma indubbiamente misterioso. Ma è altrettanto evidente un atteggiamento troppo schietto, duro e puro nei confronti delle persone.