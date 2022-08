Una persona prepotente dovrebbe essere considerata nella maggior parte dei contesti come “negativa”, in quanto è solita curarsi poco o nulla del contesto in cui si trova, se ha volontà o bisogno di “prendersi le cose con la forza”. Il prepotente “tipo” ostenta, spesso con modi altezzosi o minacciosi, una certa sicurezza magari ingiustificata che sfrutta la propria forza, fisica o emotiva. Spesso questi sono segni che almeno superficialmente ottengono cosa vogliono, almeno finchè le persone che sono state condizionate non prendono “le misure”. Ecco i prepotenti secondo lo zodiaco, attraverso i segni.

Conosci i 3 segni più prepotenti dello zodiaco? Sono questi!

Scorpione

La prepotenza dello Scorpione non è sempre evidente, in quanto è sottile, quasi delicata, nascosta dietro una forma al limite del cortese. Ma quando vuole imporre un’idea o un’azione è difficile ostacolarlo perchè fa grande pressione psicologica, e questo lo porta a reputarsi molto intelligente, almeno finchè il proprio modus operandi non viene scoperto.

Vergine

Vergine è un prepotente già più scafato, evidente e a tratti fastidioso, essendo dotato di una logica e un modo di fare difficile da contrastare efficacemente. O si alza bandiera bianca oppure si devono spendere numerose energie emotive per provare a resistere all’azione di Vergine.

Ariete

Ariete comprende l’essere prepotente come un segno di forza. Non è per forza maleducato, ma quando comprende che può riuscire “meglio” se si espone il proprio pensiero in maniera invadente, non se lo fa dire due volte e agisce da prepotente professionista, se così si può dire, curandosi poco delle opinioni altrui.