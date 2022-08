La vita è una questione di scelte, e anche quelle di piccola entità spesso si rivelano enormemente importanti, in grado in alcuni casi di determinare l’eventuale successo o sconfitta in un contesto, se non addirittura portarci ad intraprendere una strada nella nostra esistenza invece di un’altra. Le persone che non aspettano il corso degli eventi ma al contrario sono famose per prendere l’iniziativa in modo naturale sono coloro che hanno uno spirito intraprendente e sagace, e che li porta in molti casi ad agire nel momento giusto. Secondo lo zodiaco i segni seguenti sono quelli famosi per avere più iniziativa.

I segni dello zodiaco con più iniziativa, sai quali sono? Ecco la risposta

Capricorno

Capricorno non segue le regole e basta, ma è dotato di un profondo spirito di iniziativa, che lo porta ad “agguantare” le situazioni quando sono maggiormente vantaggiose. Non è il più temerario in assoluto ma è dotato di un buon intuito, essendo un profilo che riesce a concentrarsi sulle cose importanti della vita.

Leone

Non ama la progammazione e non è una persona che segue i piani ma si affida all’istinto, eppure riesce spesso a “spuntarla” quando si parla di contesti lavorativi. Non solo fortuna, in quanto Leone, senza saperlo, riesce a percepire delle “sensazioni positive” apparentemente dal nulla.

Vergine

Molto più “scientifico” e sagace rispetto al Leone, ma Vergine non è troppo diverso da quest’ultimo. E’ capace di comprendere quando è il momento di agire e quando invece bisogna “ritirarsi”. Difficile che Vergine sbagli un colpo da questo punto di vista.