Oroscopo domani Paolo Fox, 22 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 22 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 22 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un Sole attivo, Venere amica e Giova interessante: si tratta di un bel cielo. È probabile che nelle vite di molti Lene sia accaduto qualcosa di bello, ci sia già stato un cambiamento in meglio. Dovresti aver ritrovato anche più sicurezza in te stesso e questo ti sarà di grande aiuto anche in amore. In questo periodo sei in grado di dare molto alle altre persone.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani finalmente ti sarai liberato della Luna dissonante. Non spariranno tutti i pensieri, le preoccupazioni riguardo le tante cose di cui ti devi occupare nel lavoro. La tua testa non si ferma mai, del resto. Mercurio nel segno ti aiuta, anche nei rapporti con gli altri. È favorita la comunicazione, la scrittura, le intuizioni. Non lasciare il certo per l’incerto. Settimane interessanti anche per l’amore.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti aver ritrovato un po’ di tranquillità in più, nonostante la Luna sia in quadratura. Dovresti provare a vivere con più leggerezza, diventare un po’ più superficiale, per vivere meglio. Certo, Giove ancora opposto ostacola gli accordi, le alleanze. Qualcuno dovrà perfino risolvere una questione legale, raggiungere un accordo. Per fortuna, in amore potrai contare su un miglioramento, grazie a Venere adesso favorevole.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani avrai una splendida Luna che ti regalerà buone risorse, soprattutto in amore. Sii più prudente con le tue finanze, evita le spese inutili. Piccole tensioni in famiglia: dovresti cercare di affrontare eventuali difficoltà in maniera più pacata. Servirà cautela, se avrai a che fare con un Leone, un Acquario o un Toro.