Oroscopo domani Paolo Fox, 22 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox lunedì 22 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 22 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani cominceranno 48 ore letteralmente febbrili, con tante cose da portare avanti, compiti da svolgere. Speriamo che nello stesso scorso weekend tu sia riuscito a ricaricare le batterie. Sono giornate importanti anche per l’amore, per i colpi di fulmine, le storie estemporanee. Venere è d’aiuto per ogni tipo di sentimento, ogni genere di relazione.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani dovresti cercare di cambiare, di rafforzare una situazione di lavoro. A volte fare un po’ meno è perfino meglio! Purtroppo il vero cruccio rimane l’amore, con questa Venere in quadratura. Non si tratta per forza di grandi difficoltà. La tua volontà è superiore ai problemi, perciò avrai la forza e il coraggio di prenderei la decisione giusta, qualsiasi essa sia.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai stelle interessanti in amore, sia per chi vorrà ricominciare ad amare, sia per chi deve verificare un sentimento. Cielo promettente per i Gemelli che vogliono studiare nuove strategie. Strategie che dovrai aspettare settembre, prima di metterle in atto. Per ora Mercurio in quadratura ti impone un momento di attesa.

Oroscopo domani: Cancro

Domani piano piano riprenderai quota, almeno in amore, grazie anche a una bellissima Luna nel segno. Sul fronte lavorativo ci sono ancora ben poche novità. Finché Giove sarà in aspetto contrario ti converrà evitare scelte e passi azzardati. Potresti incappare in qualche malinteso, contrattempo o rallentamento. La forza di cui hai bisogno ora non va cercata negli altri, ma dentro te stesso.