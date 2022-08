Fin dall’antichità gli esseri umani hanno compreso la neecessità di lavare i propri abiti, operazione che se oggi ci sembra naturale e in fin dei conti “semplice”, ciò è dovuto soprattutto per la presenza di prodotti sviluppati specificamente, favoriti anche dall’uso di elettrodomestici coome la lavatrice. Siamo portati ad associare al colore bianco una sensazione di purezza e di pulizia diffusa, ecco perchè anche dal punto di vista “mediatico”, numerosi prodotti detergenti per i vestiti sono associati al concetto di brilantezza e bianco. Ma non si tratta di uno standard recente, come detto, in quanto anche in passato il concetto di “candido” veniva associato alla pulizia. Per sbiancare i capi nei secoli passati si faceva ricorso a numerosi prodotti naturali, che in alcuni casi continuano a costituire “la base” di numerosi detersivi.

Se non riesci a sbiancare i capi, usa questo metodo che in pochi conoscono

Tuttavia ridare bianco ai nostri vestiti può costituire un’impresa più ardua del previsto, anche perchè sopratutto la biancheria e le t-shirt bianche sono soggette a lavaggi frequenti, che con il tempo sviluppa un poco gradevole effetto grigio. Per riportare questi abiti al naturale bianco, possiamo utilizzare qualche rimedio tradizionale ma sempre efficace.

Quasi sempre è possibile ridare il “bianco perduto” utilizzando semplicemente 2 cucchiai e mezzo di bicarbonato di sodio in 1 litro di acqua tiepida. In questa soluzione andranno immersi i capi e lasciati in ammollo per un’ora e mezza come minimo prima di lavare tradizionalmente a mano o in lavatrice, non esagerando con la temperatura (max 40 C°). Meglio optare per un’asciugatura “naturale”, all’aperto, in una bella giornata di sole.

Un effetto sbiancante ancora più importante può essere ottenuto con una soluzione costituita da 150 ml di aceto di mele ogni litro di acqua, anche in questo caso la procedura è la medesima, quindi lasciare in ammollo il tempo sufficiente, come minimo 90 minuti e poi lavare in modo tradizionale.