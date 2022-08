Il mondo delle criptovalute è costituito da un costante rialzo e riduzione del valore, in quanto la struttura delle valute basate sulla crittografia è paragonabile a quello di qualsiasi contesto finanziario ma trattandosi di un mercato ancora più “volatile” per la natura stessa del mondo crypto, appare decisamente più complicato prevedere le tendenze. Per questo motivo non sono considerabili “valute” a tutti gli effetti, visto che il successo o il fallimento di una criptovaluta è conferita unicamente dalla quantità di persone che decide di acquistarne, e Shiba Inu in meno di due anni ha indubbiamente garantito un cospicuo guadagno per migliaia di persone.

Chi ha acquistato Shiba Inu è diventato ricco: ecco quanto vale

Apparentemente Shiba Inu costituisce una delle numerose meme crypto, ossia valute basate su crittografia che, ispirate alla storia di Dogecoin, provano ad eguagliarne il successo ed il supporto attraverso l’aspetto mediatico che hanno queste valute. Se Dogecoin ha rappresentato una variante “scherzosa” , una forma di “parodia” di Dogecoin, Shiba Inu fin dal principio ha manifestato l’intenzione di “fare sul serio”: basata su una struttura molto complessa e moderna, i token $SHIB hanno conquistato quasi da subito un enorme successo che ha significato un rialzo considerevole quasi da subito.

In pochi mesi il valore, molto basso, dei token $SHIB hanno “spiccato il volo” con una percentuale di rialzo che ha superato il 400.000 % del valore iniziale (la valuta è “nata nell’agosto 2020) , ma come molte altre criptovalute anche Shiba Inu ha dovuto confrontarsi con un ribasso, parzialmente prevedibile ma anche causato da una fase di “stanca” del contesto crypto.

Ad oggi il valore è relativamente fisso, seppur al ribasso, pari a 0,000013 dollari statunitensi, ma il progetto rispetto ad alte meme token risulta comunque non solo vivo ma anche desideroso a proseguire, e questo ha portato diversi analisti a prevedere un futuro decisamente positivo. Questo anche perchè Shiba Inu risulta aver trovato numerose applicazioni