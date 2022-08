Il concetto di altezzoso fa venire in mente il concetto legato a “guardare gli altri dall’alto in basso”, ma non sempre una personalità altezzosa è effettivamente classista, boriosa e divisiva, anche se in alcuni casi questo è effettivamente percepibile, mentre tutti assumono in maniera molto naturale un atteggiamento che è paragonabile ad uno legato all’idea di snob. Generalmente una donna altezzosa è caratterizzata da un po’ di presunzione ma anche da una sorta di fastidio nel relazionarsi con la maggior parte della popolazione che conosce. Ecco le donne più altezzose secondo lo zodiaco!

Conosci le donne più altezzose dello zodiaco? Sono queste 3!

Toro

La donna Toro può parzialmente giustificare la loro tendenza ad apparire come altezzosa perchè è una insicura ed ha paura delle delusioni in ambito sociale. Il modus operandi della Toro è effettivamente ben poco classista, ma più distaccato in senso generale, eppure a larghi tratti sembra poco propensa a far entrare persone nella propria vita.

Vergine

Si considera nella maggior parte dei casi una demoratica, ma anche una donna estremamente alla mano, che è in grado di relazionarsi con tutti. Ma è più forte di lei, in tantissimi contesti tende a fare distinzioni nette nel comportamento, auto attribuendosi una sorta di superiorità morale, non così evidente ma comunque presente.

Capricorno

La Capricorno è altezzosa e rispetto ad altri segni non si fa problemi ad ammetterlo: secondo il punto di vista di questa donna lo stile e la grazia sono cose che si possiedono oppure no, e non possono essere inculcate.