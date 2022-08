Ebbene sì, quello che sta succedendo per quanto riguarda alcuni impacchi di wurstel è incredibile. Il Ministero della Salute, nella sua nota esplicativa, ha spiegato che il lotto di wurstel ritirato è il numero 201022. È stato prodotto in Italia, in un’industria della provincia di Bolzano.

Pezzi di plastica nei wurstel: scatta il richiamo dei supermercati, ecco quali sono

La data di scadenza del lotto in questione è il 20 ottobre 2022. Conad è stata obbligata a richiamare diverse confezioni da 250 grammi dopo che il Ministero della Salute è agito per “rischio fisico “. Nei lotti è stata riscontrata una non conformità, probabile presenza di minuscoli pezzetti di plastica. Al fine di allontanare qualunque possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che penserà alla sostituzione con differente prodotto o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato”.

Altri cibi pericolosi

Questo cita il comunicato della Conad. Per quanto riguarda il tiramisù al caffè ‘Bontà Divina’, invece, come ricondotto dal Ministero della Salute, si tratta di un “richiamo per rischio fisico”. Il richiamo riguarda il tiramisù Bontà divina, dessert al caffè in cui sono stati segnalati frammenti di vetro all’interno. Difatti anche il tiramisù era considerato “rischioso”. Insomma dal tiramisù “Bontà divina” ai wurstel della Conad. È allarme sul sito del ministero della Salute per due prodotti che hanno avuto dei problemi: nel caso del dessert al caffè, come abbiamo già detto, infatti sono stati segnalati frammenti di vetro all’interno. Situazioni non facili da reggere specialmente per i consumatori che non possono più stare tranquilli quando comprano tranquilli nei vari supermercati.

Non è uno dei primi episodi dove accadono questi sgradevoli inconvenienti. Quello che possiamo dirvi è di prestare attenzione massima quando si comprano alimenti nei vari supermercati, questo perché il rischio è sempre dietro l’angolo. E questi pericoli non sono banali, anzi possono portare a grandi catastrofi alimentari se non fermate in tempo da chi di dovere.

L’appello per tutti dunque è di evitare innanzitutto i prodotti rischiosi di cui vi abbiamo parlato e anche di prestare attenzione per gli acquisti futuri.