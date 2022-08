L’estratto conto è un documento molto importante. Si tratta di un documento ufficiale e viene fornito dalla banca periodicamente. Riporta tutti i momenti che sono levati al conto corrente. Bisogna leggerlo attentamente perché se ci sono errori, entro 60 giorni dalla ricezione, il cliente può contestare la cosa e quindi risolvere l’errore. Inoltre, riporta anche tutti gli interessi del cliente, sia attivi che passivi. Andiamo quindi a vedere come si legge l’estratto conto.

Estratto conto, ecco la guida completa su come leggerlo

Per prima cosa dobbiamo dire che l’estratto conto è diviso in tre parti, cioè il movimento del conto corrente, ovvero tutte tutte le operazioni effettuate. Ci sono poi le competenze, cioè i dati per il calcolo degli interessi e delle spese. Per finire abbiamo il riassunto scalare, cioè include l’elenco dei saldi per valuta. Oltre all’estratto conto viene inviato anche il documento di sintesi e il riepilogo delle spese.

Il documento di sintesi indica le condizioni economiche in vigore per il correntista mentre il Riepilogo delle spese elenca tutte le spese sostenute nel periodo per i servizi utilizzati, ma anche i costi per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento. Inoltre, vengono scritti anche gli interessi versati e maturati e l’Indicatore dei Costi Complessivi (ICC).

Andiamo ora a vedere nello specifico cosa sono le tre parti in cui è diviso. Per primo come abbiamo detto abbiamo il movimento del conto corrente. Troviamo la data contabile e la data valuta. La prima è la data in cui la banca registra “contabilmente” l’operazione mentre la seconda è la data in cui inizia il calcolo degli interessi attivi o passivi, cessa il calcolo degli interessi attivi sulle somme prelevate, ed inizia il calcolo degli interessi passivi sullo sconfinamento.

Nelle competenze abbiamo poi gli interessi creditori e il riepilogo competenze. Mentre nel riassunto scalare serve a calcolare gli interessi arrivi e passivi.