Nel campo maschile, la prepotenza spesso è vista in modo positivo, anzi un vero e proprio pregio, in quanto molte società patriarcali sono state concepite con alla base l’idea dell’uomo forte, che si “prende” quello che vuole senza farsi troppi problemi. Anche se le cose sono cambiate (in svariati contesti ma non in tutti), gli uomini prepotenti sono almeno da alcuni punti di vista maggiormente “tollerati”. Ma questo tratto è comunque sgradevole, ed è giustamente considerato un tratto da evitare o quantomeno, limitare. Secondo lo zodiaco però sono sopratutto alcuni gli uomini famosi per essere prepotenti. Ecco quali sono!

Ecco gli uomini prepotenti secondo lo zodiaco. Li conosci?

Leone

Gentile e disponbile ma anche molto accentrativo, il Leone conosce solo un modo per ottenere risultati, che è quello diretto, schietto. E anche quando agisce in modi non propriamente gentili, non se ne cura assolutamente, anche questo è sintomo di prepotenza perchè non viene minimamente sfiorato dalle critiche.

Scorpione

Ottimo ascoltatore ma raramente alza bandiera bianca quando si trova in un contesto avverso. A differenza del Leone non è egocentrico ma fondamentalmente pur predicando il rispetto ed il dialogo, ottiene le cose con la forza, anche se prova sempre a fare il diplomatico di turno.

Capricorno

E’ l’uomo prepotente per eccellenza, insensibile a larghi tratti, sfacciato e poco interessato alle questioni che non lo toccano minimamente. Capricorno però riesce anche a trovare consensi perchè moolto semplicemente, fa sempre di testa sua, e per alcuni questo è un tratto interessante, anzi un pregio vero e proprio.