Nessuno lo sa, ma queste piante NON vanno potate a fine agosto: ecco quali

A fine agosto ci sono molti lavori da compiere in giardino. Le giornate diventano più fresche e umide. Alcuni alberi hanno finito di produrre frutti, altri si preparano a fiorire in autunno. Dovrai fare attenzione, però, a non potare alcune piante, sennò rischierai di pregiudicarne la crescita e le fioriture seguenti.

Ecco quali pianti NON vanno potate a fine agosto

Si chiama potatura verde il lavoro di sfoltimento che va praticato in estate su alberi e piante. Consiste soprattutto in un leggero diradamento dei rami per tenere sotto controllo la crescita e le dimensioni. In questo modo si permetterà alla luce e all’aria di penetrare in profondità tra i rami favorendone lo sviluppo vegetativo.

Ti potrebbe interessare: Se non sai come trattare il pavimento in marmo, usa questo ingrediente delicato

Guai però a farsi prendere la mano! Dovrà essere una potatura leggera, altrimenti la pianta potrebbe risentirne. Se la diraderai troppo, potresti causare delle scottature ai rami, specie se le giornate sono ancora molto soleggiate. Se a fine agosto il caldo è ancora torrido, faresti bene a lasciare le piante a riposo.

Non tutte le specie vanno potate in estate. Esistono alcuni alberi, arbusti e piante aromatiche che non vanno assolutamente toccate, se non vorrai comprometterne l crescita e le fioriture successive. Nelle prossime righe ti sveleremo quali sono le piante che non vanno potate a fine agosto.

Arbusti sempreverdi e alberi da giardino

In agosto, quando fa ancora piuttosto caldo, è importante conoscere le piante che non vanno assolutamente potate. Tra queste ci sono: l’alloro, il ligustro e l’alloro. Anche diversi alberi da giardino non vanno sfoltiti, se non vuoi ostacolarne lo sviluppo. Il ginepro, il cedro, il cipresso, il pioppo, l’acero e l’abete sono delle specie che non vanno potate a fine agosto.

Piante aromatiche

Non solo alberi e arbusti, ma anche molte erbe aromatiche non richiedono una potatura estiva, se vorrai preservarne la crescita. Si tratta per lo più di erbe che tutti abbiamo a portata di mano in cucina, per insaporire le pietanze. Potrai usufruirne a tuo piacimento, per dare più gusto ai manicaretti, ma attenzione a non toccarle con le cesoie! Tra queste piante ci sono il basilico, l’erba cipollina, la salvia, il timo, il dragoncello e il rosmarino.