Esistono parole, terminologie e modi di dire che indicano in maniera abbastanza specifica il comportamento umano, diventando spesso il modo di conversare colloquiale utilizzato con più frequenza. Siamo abituati ad esempio ad associare il carattere alla nostra personalità come parte più pura e naturale dei nostro io, mentre una persona dotata “di carattere” viene percepita come forte, convinta, a tratti anche autoritaria, che non china il capo facilmente e che dimostra un temperamento di livello. Anche lo zodiaco evidenzia quali sono i segni con una personalità più o meno forte e quelli con più “carattere” dai segni. Quali sono?

Ecco i segni zodiacali con più “carattere”. Sai quali sono?

Leone

Dotato di buon carisma e capacità di adattamento, Leone non ha reali intenti “profondi” di dimoostrare il proprio carattere ma riesce sempre ad essere coerente a modo suo e sopratutto a non farsi condizionare in modo eccessivo. Anzi, a volte viene considerato fin troppo fermo sulle proprie convinzioni, ed anche se è percepito come un “buono”, guai a farlo arrabbiare!

Vergine

Vergine è un “duro” dal punto di vista della coerenza, e difficilmente sta zitto quando viene sfidato o preso in giro anche in maniera appena accennata. E’ un segno anche discretamente vendicativo che è in grado di tenere testa anche persone decisamente temibili e che il buon senso non consiglierebbe di sfidare.

Acquario

Acquario è un profilo indubbiamente molto particolare, ma è anche molto forte a suo modo. Dotato di una versatilità non comune, è anche una bella “testa calda” quando vuole e difficilmente si adatta ai contesti che secondo la sua percezione, sono restii a farlo altrettanto.