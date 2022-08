Tra i tratti caratteriali che amiamo definire “umani”, ossia che in quasi tutti i casi ci contraddistinguonoo dal resto del regno animale, spiccano ovviamente i valori morali “positivi”, come può essere l’empatia, la sensibilità e la compassione. Questo tratto nello specifico non è sempre percepibile da tutti ed evidenzia la naturale capacità anche “non intenzionale” di provare un senso di naturale empatia e tentare di alleviare il peso dei problemi altrui. Tra i numerosi profili compassionevoli, non possono mancare quelli legati al mondo femminile. Ecco le donne naturalmente più compassionevoli secondo lo zodiaco.

Queste sono indubbiamente le donne più compassionevoli secondo lo zodiaco. Le conosci?

Vergine

Solo apparentemente distaccate, le Vergine sono dotate di una grande empatia ma non amano sbandierarla, atto che secondo la loro mentalità rappresenta una sorta di “mercificazione” della compassione. Riesce a restare equilibrata e provare a venire incontro alle persone più bisognose di questo nobile sentimento.

Cancro

E’ l’empatia fatta donna, Cancro percepisce ogni problema, intolleranza o disturbo legato al mondo umano sulla propria pelle, quindi quando comprende che c’è qualcuno che prova lo stesso si rimbocca le maniche e provvede ad alleviare questo “peso”. Cancro non lesina grandi dispiegamenti di risorse ed energia per fare ciò, anche a discapito dei propri bisogni.

Pesci

Rappresenta la donna decisamente compassionevole ma che allo stesso tempo non accetta di buon grado di essere “supportata allo stesso modo”. Per qualche motivo non sempre molto chiaro ed evidente, la Pesci sembra dare maggiore importanza agli altri che a se stessa in queste situazioni.