Questo rimedio geniale eliminerà i nidi di vespa da casa tua: geniale

Un nido di vespe non è qualcosa che si desidera avere nella propria proprietà per questo motivo urge trovare un rimedio geniale. Se si nota un buco di vespa, ad esempio, o un mucchio di larve di vespa, significa che nelle vicinanze potrebbe esserci ancora un vecchio nido di vespe. Questi insetti tendono a ricostruire i loro nidi ogni estate e ne creano di nuovi ogni anno. È necessario intervenire prima che invadano il nostro spazio abitativo compromettendo la sicurezza del nostro nucleo familiare.

Tutto quello che c’è da sapere sui nidi di vespa

I nidi di vespa sono realizzati dal costante lavoro delle vespe. Si possono trovare in tutti gli angoli della casa, all’esterno, ma soprattutto nei punti più isolati e difficili da raggiungere. Sono insetti molto territoriali e piuttosto aggressivi. Possono pungere una persona più volte e ucciderla se questa è allergica al loro veleno.

I nidi di vespe sono solitamente costruiti in luoghi caldi e si possono trovare sotto la grondaia, sotto il tetto o in soffitta. Possono essere costruiti anche in cespugli e alberi nonché per terra se la vespa trova un riparo sicuro e fresco. Il nido di vespa è costituito da un materiale simile alla carta. Di solito è grigio o marrone e ha le dimensioni di un pallone da calcio. Il nido contiene la regina, le larve e le vespe operaie.

Il rimedio geniale per eliminare un nido di vespe

Partiamo subito dal presupposto che la peggior cosa che possiamo fare è liberarci del nido di vespe con i pesticidi. È pericoloso sia per noi che per l’ambiente. Il modo migliore per liberarsi delle vespe è trovare il loro nido ed eliminarlo manualmente. Se si usano pesticidi, le vespe moriranno, ma moriranno anche i loro predatori naturali, come i ragni e gli altri insetti utili per il nostro giardino e per l’ecosistema.

Il rimedio geniale utilizzato anche dagli apicoltori professionisti è quello di realizzare una copia di nido di vespe. Come fare? Semplicemente utilizzando delle calze in nylon a cui andremo a inserire del cotone o dei pezzi di carta. Lo andremo ad appendere nei punti strategici. Le vespe scambieranno la nostra costruzione in un nido di vespe e non andranno di certo a scatenare una guerra. Opteranno quindi per un’altra posizione che si speri sia lontano dalla nostra abitazione.

Nidi già presenti

Qualora ci accorgessimo di avere un nido di vespe già ben sviluppato a casa, l’unica soluzione è chiamare una ditta di disinfestazione. Può sembrare una soluzione molto costosa, ma in realtà è la più economica e sicura. Eliminare un nido di vespe da soli è pericoloso e può portare a punture multiple. Un nido di vespe è una colonia che può contenere migliaia di insetti.

Se il nido di vespe è piccolo, possiamo intervenire. Innanzitutto, agiamo la sera o la notte quando sono al riposo e non sono già attive. Prendiamo un bastone lungo e da uno spazio protetto cerchiamo di far cadere il nido. Non avviciniamoci troppo e non tocchiamolo, altrimenti le vespe ci inseguiranno.